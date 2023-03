Com essas informações eles encontraram o homem, que era preso por roubo, fizeram um cerco

publicado em 25/03/2023

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de quinta-feira (23) mais um foragido da Justiça (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de quinta-feira (23) mais um foragido da Justiça. O fato se deve a recente saidinha de presos e aos que não voltaram para as prisões da região.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento, junto com a Rocam (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas), mas já tinham informações sobre esse foragido. Com essas informações eles encontraram o homem, que era preso por roubo, fizeram um cerco e prenderam ele no fundo de uma casa.

Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado e foi constatado que ele era foragido do sistema prisional.