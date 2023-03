A homenagem aconteceu durante o almoço tradicional de confraternização dos associados da entidade de classe votuporanguense

publicado em 29/03/2023

O ex-prefeito e Presidente do Sindicato Rural, Pedrão Stefanelli, agora é patrono da Searvo (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) realizou no sábado (25) o seu tradicional almoço de confraternização dos associados, ocasião em que a diretoria da entidade aproveitou para oficializar o nome de seu patrono: o ex-prefeito e Presidente do Sindicato Rural, Pedrão Stefanelli.O almoço já era muito conhecido entre os associados e sempre aconteceu de forma tradicional, antes mesmo da chegada da pandemia. O evento desse ano, porém, recebeu uma nova cara e foi incorporado para que recebessem presidentes de associações da região.Durante o evento aconteceu uma reunião da Uno (União das Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Novo Oeste do Estado de São Paulo), que movimentou a região com 15 presidentes diferentes de cidades vizinhas. Foi nesse momento em que aconteceu uma homenagem ao ex-prefeito Pedrão Stefanelli.“Ele é um grande parceiro da Searvo e agora, merecidamente, ele foi chamado de patrono da Associação. Foi uma homenagem extremamente emocionante e sincera, de um grande parceiro que a Searvo conquistou durante esses anos de instituição”, disse o presidente da Searvo, Rafael Salerno.Os associados durante o evento receberam camisetas, chaveiros, canecas, canetas, como forma de valorizar as participações de cada um dos profissionais com a Searvo.