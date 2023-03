Como por tradição, o Parque da Cultura, na zona Leste de Votuporanga, recebe mais uma edição do evento de cultura e diversão

publicado em 11/03/2023

Lá pelos lados do Parque da Cultura o evento irá unir, mais uma vez, diversão, lazer e arte em um só lugar para toda a população (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O Parque das Artes irá movimentar o fim de semana em Votuporanga. Lá pelos lados do Parque da Cultura o evento irá unir, mais uma vez, diversão, lazer e arte em um só lugar para toda a população, a partir de hoje e vai até amanhã, em ambos os dias o evento acontece das 15h até as 23h.

Como já virou tradição, o local une o mundo da gastronomia e do artesanato com diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma diversificada opção culinária, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato.

As oficinas culturais, com vagas limitadas, ocorrerão no sábado e domingo a partir das 17h. No primeiro dia, Neuza Marcusso ministrará a Oficina de Peteca para interessados com idade entre 5 e 15 anos e, no último dia, dona Lina realizará a Oficina de Macramê direcionada ao público com idade a partir de 10 anos.