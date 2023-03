A ideia, segundo a Prefeitura, é fomentar o lazer e o turismo em Votuporanga em seu principal cartão postal

publicado em 16/03/2023

Com um investimento de pouco mais de R$ 590 mil, Parque da Cultura irá ganhar uma tirolesa e quatro pedalinhos (Foto: Foco Studio)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu o processo de licitação para a contratação da empresa que irá instalar uma tirolesa e pedalinhos no Parque da Cultura. A ideia, segundo a Administração Municipal, é fomentar o lazer e o turismo na cidade em seu principal cartão postal.

Conforme o projeto, serão investidos pouco mais de R$ 590 mil do MIT (Município de Interesse Turístico) nas obras, que contemplam ainda equipamentos de segurança, sinalização e proteção dos usuários, além das instalações elétricas e demais materiais necessários para a utilização segura tanto dos pedalinhos quanto da tirolesa.

“Queremos dar cada vez mais vida para o Parque da Cultura. Já temos lá outras atividades, como a feira de artesanato, o food parque, e então estamos incrementando mais atividades, fazendo com que ali tenha cada vez mais vida. Votuporanga precisa respirar cultura. Vem aí um novo Parque da Cultura, sempre incrementando mais atividades”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM.

A tirolesa terá uma torre de lançamento com piso a três metros de altura. De lá, três cabos de 180 metros de comprimento, içados a cinco metros de altura, atravessarão a represa de uma ponta a outra do Parque da Cultura (das margens na avenida Francisco Ramalho de Mendonça até às margens da rua Ângelo Bimbato), onde será construída uma rampa de chegada com acessibilidade.

Já os pedalinhos, quatro no total, terão formato de “cisne” e os usuários terão que utilizar coletes salva-vidas para passear pela represa do Parque. Todas as atividades, ainda segundo o prefeito Jorge Seba, serão acompanhadas por monitores treinados para garantir a segurança da população.

Licitação

As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar os Envelopes contendo Documentação e Proposta, até às 13h30 do próximo dia 27. A abertura das propostas ocorrerá meia hora depois.