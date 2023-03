As vezes falta diálogo entre as Pastas e, em outros casos, “falta levantar a bunda da cadeira e ver o que está acontecendo na cidade”

publicado em 29/03/2023

Serginho da Farmácia ‘deu uma bronca’ nos secretários municipais e disse para eles “tirarem a bunda da cadeira” (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, subiu o tom ao criticar a atuação de alguns secretários municipais durante a sessão ordinária de segunda-feira (27). Segundo ele, as vezes falta diálogo entre as Pastas e, em outros casos, “falta levantar a bunda da cadeira e ver o que está acontecendo na cidade”.

A ofensiva do vereador se deu em razão de dois temas abordados por ele na tribuna: a falta de fiscalização a respeito da lei que pune as empresas que deixarem fios pendurados pela cidade (veja mais nesta página) e uma reclamação de moradores sobre a falta de limpeza no ponto de descarte de galhos. Esse problema impediu que os podadores de árvores da cidade descartassem corretamente os dejetos de seu trabalho.

De acordo com Serginho, a Saev Ambiental seria a responsável por executar essa limpeza, mas o maquinário utilizado no serviço estaria quebrado e, por isso, houve o acúmulo no local. O parlamentar entrou em contato então com a Administração Municipal que, por meio da Secretaria de Obras, disponibilizou o maquinário e efetuou a limpeza no mesmo dia da reclamação.