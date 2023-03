O acidente aconteceu por volta das 23h, da quarta-feira (29); o carro permanece no local e ainda não foi retirado do escoamento

publicado em 30/03/2023

Motorista foi fechado por um outro veículo na rodovia Euclides da Cunha, ao tentar desviar caiu na canaleta (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um motorista que seguia pela rodovia Euclides da Cunha, perdeu o controle depois de ser fechado por um outro veículo e caiu em uma canaleta de escoamento, nas proximidades da Agromec, trecho urbano de Votuporanga. Sem vítimas, o proprietário ficou "apenas" com os prejuízos materiais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 23h15, da quarta-feira (29), e o motorista, que não foi identificado, seguia com seu veículo no sentido interior à capital, quando teria sido fechado por um veículo que seguia no mesmo sentido da via.

A vítima, então, tentou desviar do outro carro para evitar uma colisão, mas acabou saindo da pista caindo na canaleta de escoamento da rodovia Euclides da Cunha. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado com ferimentos leves para a Santa Casa de Votuporanga.