Além do prêmio principal, outros três votuporanguense se deram bem no “Giro da Sorte”

publicado em 13/03/2023

O contemplado foi o morador do bairro Palmeiras I (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um morador de Votuporanga teve um final de semana muito melhor do que imaginava. Isso porque ele faturou no sorteio deste domingo (12) do SaúdeCap (título de capitalização que beneficia o Hospital do Amor de Barretos), o prêmio principal no valor de R$ 500 mil.

O contemplado foi o morador do bairro Palmeiras I, Wilson Alves Pereira. Ele comprou a cartela premiada no ponto de vendas instalado no Supermercado Proença. Para receber o prêmio ele terá que comparecer na sede da empresa organizadora dos sorteios, que fica em São José do Rio Preto.

Wilson, no entanto, não foi o único votuporanguense contemplado. Além dele, Luiz Carlos Toninatto, morador do Residencial Prado; Regiane Cristina do Prado Silva, que mora no Residencial Belas Águas; e Marciano Borges Ribeiro, do Vila Nova, ganharam R$ 2 mil cada ao serem sorteados no “Giro da Sorte”.

Confira a lista completa de ganhadores:

*1º PRÊMIO: R$ 10 MIL

Nome: Romualdo Vieira da Costa

Bairro: Parque Residencial Agudo Romao II

Cidade: Catanduva

*2º PRÊMIO: R$ 20 MIL

Nome: Luiz Carlos Cocolo

Bairro: Jardim Paulista

Cidade: Fernandópolis

Ponto de Venda: Armazem Eldorado

*3º PRÊMIO: R$ 30 MIL

Nome: Maximiliano dos Santos

Bairro: Parque das Amoras

Cidade: São José do Rio Preto

*4º PRÊMIO: R$ 500 MIL

Nome: Wilson Alves Pereira

Bairro: Palmeira I

Cidade: Votuporanga

Ponto de Venda: Supermercado Proença

*GIRO DA SORTE – 60 PRÊMIOS DE R$ 2 MIL

Certificado: 060.685

Nome: José Roberto Da Silva

Bairro: Vera Doralice

Cidade: Santa Fé Do Sul

Data Do Sorteio: 12/03/2023

2

Certificado: 036.822

Nome: Luiz Carlos Toninatto

Bairro: Residencial Prado

Cidade: Votuporanga

Ponto De Venda: Banca Nobel

Data Do Sorteio: 12/03/2023

3

Certificado: 274.561

Nome: Elisabeth Santos Da Silva Colaço

Bairro: Centro

Cidade: Cosmorama

Data Do Sorteio: 12/03/2023

4

Certificado: 316.256

Nome: Maria Aparecida Da Silva

Bairro: Nosso Teto

Cidade: Paulo De Faria

Ponto De Venda: Banca Tiradentes

Data Do Sorteio: 12/03/2023

5

Certificado: 212.110

Nome: Devair Aparecido Martins

Bairro: Iracema

Cidade: Catanduva

Ponto De Venda: Casa Da Mussarela

Data Do Sorteio: 12/03/2023

6

Certificado: 184.520

Nome: Cleverton Rubinho Sanches

Bairro: Jardim Seixas

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Panificadora Pães De Prata

Data Do Sorteio: 12/03/2023

7

Certificado: 234.883

Nome: Eni Barbosa

Bairro: Jardim Europa

Cidade: Monte Aprazivel

Data Do Sorteio: 12/03/2023

8

Certificado: 218.393

Nome: Vanério Aielo Junior

Bairro: Jardim Mugnani

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Max Atacadista

Data Do Sorteio: 12/03/2023

9

Certificado: 074.318

Nome: Joelma Landin De Souza

Bairro: Dr.Gilmar

Cidade: Estrela D´Oeste

Data Do Sorteio: 12/03/2023

10

Certificado: 413.889

Nome: Evangelista Dionisio De Oliveira

Bairro: Solo Sagrado I

Cidade: Sao Jose Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

11

Certificado: 424.396

Nome: Erenilton Da Silva Pires

Bairro: Jardim Nova Cidade

Cidade: Severinia

Data Do Sorteio: 12/03/2023

12

Certificado: 274.111

Nome: Jeremias Monteiro De Oliveira

Bairro: Coahb

Cidade: Palestina

Data Do Sorteio: 12/03/2023

13

Certificado: 084.041

Nome: Domingo Patricio Freitas

Bairro: Jardim Couto

Cidade: Fernandopolis

Ponto De Venda: Cris Modas

Data Do Sorteio: 12/03/2023

14

Certificado: 064.250

Nome: Luiz Carlos Bernardo

Bairro: São José

Cidade: José Bonifacio

Data Do Sorteio: 12/03/2023

15

Certificado: 164.482

Nome: Paulo Tavares Dos Santos

Bairro: Lealdade

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Supermercado Peniel

Data Do Sorteio: 12/03/2023

16

Certificado: 018.785

Nome: Sergio Luiz Francisco

Bairro: Centro

Cidade: Catanduva

Ponto De Venda: Café Da Esquina

Data Do Sorteio: 12/03/2023

17

Certificado: 145.012

Nome: Marcia Bianchi

Bairro: Maria Lucia

Cidade: São José Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

18

Certificado: 246.325

Nome: Elizabete Aparecida Ferreira Rodrigues

Bairro: Jardim Celina

Cidade: Mirassol

Data Do Sorteio: 12/03/2023

19

Certificado: 286.974

Nome: Ismael Martins De Souza

Bairro: Centro

Cidade: Populina

Ponto De Venda: Bar E Sorveteria Souza

Data Do Sorteio: 12/03/2023

20

Certificado: 183.620

Nome: Regiane Cristina Do Prado Silva

Bairro: Jardins Residencial Belas Águas

Cidade: Votuporanga

Ponto De Venda: Casa De Carne São Pedro

Data Do Sorteio: 12/03/2023

21

Certificado: 291.528

Nome: Milton Messias De Oliveira

Bairro: Estancia São Pazilo

Cidade: Guapiaçu

Ponto De Venda: Villa Mercearia

Data Do Sorteio: 12/03/2023

22

Certificado: 016.545

Nome: Diva Mendes Carvalho

Bairro: Vila Paulista

Cidade: Catanduva

Ponto De Venda: Banca Do Rossi

Data Do Sorteio: 12/03/2023

23

Certificado: 156.903

Nome: Benedita Do Carmo De Carvalho

Bairro: Centro

Cidade: Americo De Campos

Data Do Sorteio: 12/03/2023

24

Certificado: 092.559

Nome: Natalia Sanchez Perez

Bairro: Jardim Alvorada

Cidade: Uchoa

Ponto De Venda: Auto Posto Uchoa

Data Do Sorteio: 12/03/2023

25

Certificado: 388.988

Nome: Emerson Da Silva Oliveira

Bairro: Cecap

Cidade: Sao Jose Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

26

Certificado: 251.355

Nome: Adriana Martins Celestini Furlani

Bairro: Nossa Senhora De Fatima

Cidade: São José Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

27

Certificado: 155.431

Nome: Maria Cristina Souza Hilario

Bairro: Converd Iii

Cidade: Tanabi

Ponto De Venda: Espaço Parceiras Da Beleza

Data Do Sorteio: 12/03/2023

28

Certificado: 079.485

Nome: Leila Pelarin De Freitas

Bairro: Centro

Cidade: Altair

Data Do Sorteio: 12/03/2023

29

Certificado: 293.390

Nome: Nelson Rosa

Bairro: Jardim Simpatia

Cidade: Novo Horizonte

Ponto De Venda: Valéo Lanches

Data Do Sorteio: 12/03/2023

30

Certificado: 138.475

Nome: Marciano Borges Ribeiro

Bairro: Vila Nova

Cidade: Votuporanga

Ponto De Venda: Panificadora Nossa Senhora Aparecida

Data Do Sorteio: 12/03/2023

31

Certificado: 403.458

Nome: Eliza Tereza Batista Serra

Bairro: Vila Sao Jose Operario

Cidade: Sao Jose Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

32

Certificado: 212.797

Nome: Maria José Santos Silva

Bairro: Centro

Cidade: Catanduva

Ponto De Venda: Drogaria Economia

Data Do Sorteio: 12/03/2023

33

Certificado: 259.139

Nome: Lucia Aparecida Pereira Custodio

Bairro: Jardim Brasilia

Cidade: Tanabi

Ponto De Venda:

Data Do Sorteio: 12/03/2023

34

Certificado: 279.503

Nome: Elias Barboza De Siqueira Filho

Bairro: Paraiso

Cidade: Fernandopolis

Ponto De Venda: Duran & Duran Serv Festa

Data Do Sorteio: 12/03/2023

35

Certificado: 097.220

Nome: Vera Lucia Adames Borges

Bairro: Centro

Cidade: Cajobi

Ponto De Venda: Topcell Cajobi

Data Do Sorteio: 12/03/2023

36

Certificado: 403.663

Nome: Vivania Lourenco Da Silva Micheletti

Bairro: Jardim Das Oliveiras

Cidade: Novo Horizonte

Data Do Sorteio: 12/03/2023

37

Certificado: 150.832

Nome: Luciani Maria Petarnella Contente

Bairro: Miguelzinho

Cidade: São José Do Rio Preto

Data Do Sorteio: 12/03/2023

38

Certificado: 316.044

Nome: Antonio Carlos Monteiro

Bairro: Regissol

Cidade: Mirassol

Ponto De Venda: Supermercado Bandeirantes

Data Do Sorteio: 12/03/2023

39

Certificado: 093.165

Nome: Elis Martins Da Silva

Bairro: Cohab Ii

Cidade: Neves Paulista

Data Do Sorteio: 12/03/2023

40

Certificado: 290.976

Nome: Marcelo Aparecido Bernardo

Bairro: Cisoto

Cidade: Olimpia

Ponto De Venda: Bar Do Arquimendes

Data Do Sorteio: 12/03/2023

41

Certificado: 346.108

Nome: Aparecida De Lourdes Bellatte Rodrigues

Bairro: João Paulo Ii

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Bar Do Dei

Data Do Sorteio: 12/03/2023

42

Certificado: 312.150

Nome: Albani Lino Da Rocha

Bairro: Vila Motta

Cidade: Catanduva

Data Do Sorteio: 12/03/2023

43

Certificado: 296.895

Nome: João Carlos Ruiz

Cidade: José Bonifacio

Ponto De Venda: Mercearia Paulinho

Data Do Sorteio: 12/03/2023

44

Certificado: 115.320

Nome: Janaina Moura Aguera

Bairro: Centro

Cidade: Pontes Gestal

Ponto De Venda: Supermercado Compre Mais

Data Do Sorteio: 12/03/2023

45

Certificado: 185.499

Nome: Lauro Rinaldi Boschin

Bairro: Jardim Belo

Cidade: Pindorama

Ponto De Venda: Auto Posto Jardim Elite

Data Do Sorteio: 12/03/2023

46

Certificado: 241.927

Nome: Dalva Eurini

Bairro: Centro

Cidade: Indiaporã

Data Do Sorteio: 12/03/2023

47

Certificado: 395.248

Nome: Patricia Polveres Rodrigues

Bairro: Vila Terruge

Cidade: Icem

Data Do Sorteio: 12/03/2023

48

Certificado: 399.163

Nome: Isabela Cristina Fogassa De Souza

Bairro: Parque Gloria Iii

Cidade: Catanduva

Data Do Sorteio: 12/03/2023

49

Certificado: 081.610

Nome: Paula Renata De Oliveira Aguiar

Bairro: Morada Verde

Cidade: Olimpia

Data Do Sorteio: 12/03/2023

50

Certificado: 306.572

Nome: Michael Ferreira

Bairro: Centro

Cidade: Urania

Data Do Sorteio: 12/03/2023

51

Certificado: 138.891

Nome: Rosangela Aparecida Alves

Bairro: Centro

Cidade: Nova Luzitania

Ponto De Venda: Padaria Pedacinho Do Ceu

Data Do Sorteio: 12/03/2023

52

Certificado: 304.511

Nome: Nivaldo B Dos Santos

Cidade: Jales

Ponto De Venda: Mercearia Vida

Data Do Sorteio: 12/03/2023

53

Certificado: 141.753

Nome: Antonio F Dos Santos

Bairro: Santa Clara

Cidade: Novo Horizonte

Ponto De Venda: Valéo Lanches

Data Do Sorteio: 12/03/2023

54

Certificado: 146.731

Nome: Adriano Eufrasio Da Silva

Bairro: Parque Industrial

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Pet Patas Pet Boutique

Data Do Sorteio: 12/03/2023

55

Certificado: 289.589

Nome: Cesar Augusto De Paula

Bairro: Centro

Cidade: Monte Verde

Ponto De Venda: Drogaria São Judas

Data Do Sorteio: 12/03/2023

56

Certificado: 359.058

Nome: Sandra Cristina Fino

Bairro: Residencial De Paula

Cidade: Tanabi

Ponto De Venda: Play Box

Data Do Sorteio: 12/03/2023

57

Certificado: 284.223

Nome: Cristina Helena Muller

Bairro: Eco Vilagge I

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Iraildes Presentes

Data Do Sorteio: 12/03/2023

58

Certificado: 071.603

Nome: Adriana Heloisa Ferreira

Bairro: Centro

Cidade: Monte Aprazivel

Data Do Sorteio: 12/03/2023

59

Certificado: 218.357

Nome: Ivone Aparecida Lopes Lipari

Bairro: Anchieta

Cidade: São José Do Rio Preto

Ponto De Venda: Max Atacadista

Data Do Sorteio: 12/03/2023

60

Certificado: 280.015

Nome: Emilio Carlos Vicente

Bairro: Jaridm America I

Cidade: Jales

Ponto De Venda: Paulo Pimenta