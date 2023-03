Além dos R$ 9,8 milhões licitados na semana passada, outro certame de R$ 9,2 milhões entrou na fase final com mais de 150 quarteirões

publicado em 29/03/2023

Juntas, duas licitações que somam pouco mais de R$ 20 milhões, irão dar um grande salto no programa de recapeamento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga deve dar start, nos próximos dias, a maior fase do programa “Asfalto Novo” desde a sua criação na gestão do prefeito Jorge Seba (PSDB). O plano prevê um investimento de mais de R$ 20 milhões de uma só vez em diversas ruas e avenidas da cidade, levando melhorias para mais de 300 quarteirões nos quatro cantos do município.

Para entender, na semana passada a Administração Municipal homologou a contratação da empresa Noromix, que tem sede em Votuporanga, para a execução de R$ 9,8 milhões na recuperação de importantes ruas e avenidas da cidade, dentre elas a ruas São Paulo, Alagoas e Itacolomi, além das avenidas Pansani, Onofre de Paula e 9 de Julho e várias outras. Os recursos para a obra foram conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).

Já nesta semana, a Prefeitura avançou em outro processo licitatório com a divulgação das empresas classificadas para a execução de mais R$ 9,2 milhões de recapeamento. Conforme previsto na legislação de licitações e contratos, foi concedido o prazo de cinco dias úteis para a interposição de eventuais recursos por parte das empresas participantes e após o prazo, será feita a homologação do resultado da concorrência e, em seguida, a assinatura do contrato com a empresa vencedora.

A contratada nesta licitação, que utiliza recursos financiados pelo município junto ao Desenvolve SP, irá executar o recapeamento de cerca de 150 quarteirões. Dentre eles estão trechos de ruas como a Pernambuco, Tocantins, Tietê, Rua das Américas, Tibagi, Rua dos Catequistas, Copacabana, Javari, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande, Pernambuco, Sergipe, Paraná e muitas outras.

Também serão recuperados trechos de avenidas como a Paschoalino Pedrazzoli, Conde Francisco Matarazzo, Fortunato Tarjino Granja, Francisco Vilar Horta, Dr. Wilson de Souza Foz, Mário Pozzobon dentre outras. Serão recuperadas várias ruas ainda do distrito de Simonsen, assim como os bairros São Cosme e Pró-Povo e Parque das Nações praticamente inteiros.

Juntas essas duas licitações, que somam pouco mais de R$ 20 milhões, irão dar um grande salto nos planos do prefeito Jorge Seba (PSDB), de recuperar cerca de 1 mil quarteirões em todo o município durante o seu mandato.