Após sete dias, 3.183 declarações de Votuporanga chegaram ao sistema da Receita

publicado em 24/03/2023

Mais de 3 mil dos 22 mil votuporanguenses que precisam declarar o Imposto de Renda já se acertaram com o “Leão” (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Mais de 3 mil votuporanguenses já enviaram a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal após uma semana do início do prazo. O envio deve ser feito até 31 de maio.

Após sete dias, 3.183 declarações de Votuporanga chegaram ao sistema da Receita. A previsão é que sejam entregues entre 22.081 e 22.654 documentos neste ano de contribuintes da cidade, o que representa um aumento de 5% no número de contribuintes em relação a 2022.

Quem está obrigado a declarar e atrasa paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Há ainda outras penalidades.

Em too o Brasil já foram enviadas 5,1 milhões de declarações. O estado de São Paulo lidera em declarações enviadas, com 1.586.149, seguido por Rio de Janeiro (448.562), Minas Gerais (438.448), Rio Grande do Sul (290.796) e Paraná (272.451). Roraima é o estado com menos declarações (9.825).

Segundo a Receita, 23% das declarações adotaram o formato pré-preenchido, o que dá prioridade ao contribuinte na restituição. No balanço, a instituição indica que 84,41% dos contribuintes que acertaram as contas com o Leão receberão parte do tributo de volta, enquanto 8,25% têm imposto a pagar.

O programa do IR está disponível para download desde o dia 9 de março. O preenchimento e a entrega da declaração são feitos no mesmo programa. Os computadores da Receita Federal recebem as declarações por 20 horas diárias, com pausa entre 1h e 5h para manutenção dos sistemas. A entrega vai até 23h59 de 31 de maio.