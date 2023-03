Número de contribuintes cresceu mais de 5% em relação ao ano passado em meio à polêmica sobre a faixa de isenção do tributo

publicado em 15/03/2023

O número de contribuintes de Votuporanga que precisam declarar o Imposto de Renda cresceu mais de 5% em relação ao ano passado (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Começa hoje, às 8h, o período para o envio da declaração de IRFP (Imposto de Renda Pessoa Física) 2023 à Receita Federal. Mais de 22 mil votuporanguenses devem enviar o documento neste ano até às 0h do dia 31 de maio, um aumento de pouco mais de 5% no número de contribuintes em relação a 2022, em meio à polêmica sobre a faixa de isenção do tributo.

A polêmica em questão, é claro, está atrelada à campanha eleitoral, uma das mais disputadas da história do país. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu ampliar a faixa de isenção do IR para R$ 5 mil mensais.

Em vez disso, porém, votuporanguenses que ganham um salário mínimo e meio por mês começam a pagar o Imposto de Renda já a partir deste ano. De acordo com a tabela do imposto, que não é reajustada desde 2016, somente as pessoas que recebem menos de R$ 1.903,98 estão isentas.

Com o novo salário mínimo de 2023, de R$ 1.302, quem ganha um salário e meio, ou seja, cerca de R$ 1.953, precisará se entender com o Leão e terá desconto na folha de pagamento. Hoje, quem recebe de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 paga a alíquota mínima do imposto, de 7,5% sobre a renda.

“Essa regra está baseada na tabela do Imposto de Renda que vem desde 2015 e é aí que está o problema. A tabela de retenção não mudou ao longo destes anos, mas o salário mínimo e demais rendimentos sofrem a correção anual, não como todos gostariam, mas sofre, então com a tabela congelada e a renda tecnicamente em alta, a pessoa acaba tendo que pagar o imposto. Enquanto as promessas de campanha não forem cumpridas, quem hoje recebe um salário acima de R$ 1.903,98, já está tendo o imposto retido na fonte, ou seja, no ano seguinte ele tem que fazer a declaração, ou para receber esse dinheiro de volta, pela restituição, ou para prestar as contas reais ao governo”, explicou Flávio Damião Curti, presidente da Associação dos Contabilistas da Região de Votuporanga.

Em fevereiro, o presidente Lula afirmou que pretende aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda, dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640, e que o valor será, gradualmente, elevado até R$ 5 mil. Porém, o impacto desse crescimento nas declarações ocorrerá a partir de 2024 para abranger as mudanças feitas no imposto neste ano.

Dessa forma, o número de votuporanguenses que precisam declarar o Imposto de Renda saltou de 21.007 em 2022 para entre 22.081 e 22.654. Ao contrário dos anos anteriores, o órgão trabalha com uma previsão para entrega, sem cravar um número, por isso a variação.

Entrega e restituição

O programa de declaração do IR será liberado às 8h, quando começa o prazo de entrega do documento. A partir deste ano, os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida (deve trazer informações recuperadas sobre imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas) ou optarem por receber a restituição via Pix, terão prioridade no recebimento das restituições.