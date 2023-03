Cerca de 500 m² de asfalto foram danificados, o que resultará em 50 toneladas de massa para recomposição

07/03/2023

Prejuízo do temporal de anteontem foi estimado pela Prefeitura em mais de R$ 3 milhões diante dos estragos pela cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito Jorge Seba reuniu diversos secretários para calcular o tamanho do prejuízo. Segundo Seba, foram mapeados 12 pontos de afundamento de galerias. Cerca de 500 m² de asfalto foram danificados, o que resultará em 50 toneladas de massa para recomposição.

“Estimamos que precisaremos de cerca de R$ 3 milhões para executarmos obras necessárias de reparos em galerias e recuperação da malha asfáltica. Iniciamos os trabalhos preparatórios para abertura de licitações para contratação destes serviços”, disse o prefeito.

Alguns locais atingidos já foram recuperados na segunda-feira (6) como a Avenida Vale do Sol e o trecho da rua Sergipe no cruzamento com a Paraíba. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, registrou também a queda de uma ponte em estrada rural próxima ao 6º Distrito Empresarial. O local já foi sinalizado e um desvio também foi indicado para quem trafega pela região.

Orientações

As fortes chuvas são comuns nesta época do ano, por isso, a Defesa Civil alerta sobre a manutenção de alguns cuidados como manter calhas sempre limpas; não acumular lixo nem entulhos nas ruas para não prejudicar o escoamento das águas; manter árvores podadas regularmente; não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas; e desligar e desconectar os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios.