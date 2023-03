O crime aconteceu em fevereiro do ano passado e o criminoso R.K.C.B., de 22 anos, assaltou, junto de um menor, a Sorveteria Brutu’s

publicado em 23/03/2023

O caso aconteceu na Sorveteria Brutu’s, na rua Amazonas, no Centro de Votuporanga em 2022 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O ladrão que rendeu uma funcionária e assaltou a Sorveteria Brutu’s, localizada na rua Amazonas, no Centro de Votuporanga, foi condenado pela juíza da 1ª Vara Criminal, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, e agora passará seis anos na cadeia por conta do crime.

De acordo com o processo, o crime aconteceu em fevereiro do ano passado e o réu R.K.C.B., de 18 anos, assaltou junto com um menor a sorveteria. O menor foi apreendido dias depois do crime, no dia 12 de fevereiro, ouvido e liberado, já o maior foi flagrado no dia 19 de fevereiro, ele foi abordado, mas como não estava em situação flagrancial ele foi liberado.

No dia dos fatos, o criminoso mediante grave ameaça levou um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 900, um aparelho celular da marca LG, bem como a quantia aproximada de R$ 300 da sorveteria.

Em audiência, o réu confessou o crime e disse que estava na dependência química do crack, relatou que no dia dos fatos ele não entrou muito dentro do estabelecimento, disse que ficou perto da porta e que o menor pegou o dinheiro. Ele disse também que já teve processo por uso de drogas e furto, além disso relatou que tinha passado pela Fundação Casa quando menor por tráfico de drogas.