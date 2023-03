Atual chefe de Gabinete da Presidência da Alesp e diretora do ILP conta um pouco sobre sua trajetória

publicado em 08/03/2023

Karina do Carmo tem sua história de vida construída com muito estudo e dedicação pelo trabalho

Formada em Direito e Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial, Karina do Carmo, 43, tem sua história de vida construída com muito estudo e dedicação pelo trabalho. Nascida em Votuporanga, uma das principais cidades da região noroeste paulista, começou a trabalhar aos 12 anos numa empresa de caminhões como organizadora de cadastro dos clientes. Aos 13 anos, agarrou a oportunidade de ser telefonista e não parou mais, até chegar a um dos postos de maior destaque no Estado: o de atual chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também diretora do ILP (Instituto do Legislativo Paulista).Filha mais nova de uma bordadeira e um caminhoneiro, Karina do Carmo aprendeu desde cedo que o trabalho é uma ferramenta para realizar sonhos. Desde muito cedo, já tinha seus objetivos traçados, entre eles fazer carreira como advogada. Ainda na juventude, sua vida profissional se cruzou com a do então empresário Carlão Pignatari, deputado e atual presidente da Alesp. Carlão a convidou para atuar na empresa que gerenciava à época e, em 2001, com a eleição de Pignatari para prefeito de Votuporanga, foi trabalhar com ele no Executivo, onde permaneceram até 2008.Já em 2011, Carlão se elegeu deputado estadual e Karina o acompanhou para assessora-lo na Alesp, atuando nas diversas funções que ele desempenhou no parlamento paulista, como líder de bancada, líder de governo. Em março de 2021, Carlão, eleito presidente da Alesp, convidou Karina para o cargo de chefe de Gabinete da Presidência. O posto é um dos principais da Alesp. Coordena todas as atividades e equipes ligadas à Presidência, além de receber demandas de outros parlamentares e fazer toda a engrenagem da Alesp funcionar, o que inclui estruturas importantes como a Secretaria Geral Parlamentar e a Secretaria Geral de Administração.Mas como sua vida foi calcada no trabalho, Karina do Carmo ainda assumiu, em paralelo, a direção do ILP, onde conduz importantes projetos. O principal deles é uma rede de colaboração com as Câmaras Municipais, para treinamentos, cursos e palestras. Atualmente, essa rede conta com 15 Câmaras Municipais , que em breve farão convênio com a Alesp ampliando as atividades e motivando a adesão por outras casas legislativas. Um dos objetivos futuros é tornar o ILP uma Escola Superior para ensinar sobre o processo legislativo.Karina conta que, na carreira do Direito, os profissionais aprendem sobre os processos penal, civil, trabalhista, mas não sobre o processo legislativo. “Olha quantas Assembleias e Câmaras temos no nosso país? Essa questão de ensinar o processo legislativo é uma área que ninguém ocupa. O ILP pode ocupar essa área, se tornar uma Escola Superior e ensinar sobre essa atividade tão nobre que é o processo legislativo”, diz Karina do Carmo.Atualmente, segundo ela, apenas 44 Câmaras Municipais no Estado têm escolas legislativas, porém quase nenhuma estão ativas. Na Alesp, o ILP acaba sendo uma referência para todos no Estado e no país. Em 2021, foram realizadas 85 atividades ao longo do ano, entre cursos, palestras e seminários. Com a pandemia da Covid-19, as atividades ganharam um importante aliado, que foi a internet. Antes, os cursos e palestras eram presenciais. Hoje, qualquer pessoa ao redor do mundo pode participar. O Youtube do ILP, por exemplo, está com mais de 7 mil inscritos, e em crescimento constante.Em meio a tantos desafios, Karina se orgulha por ter conquistado respeito em um ambiente majoritariamente masculino, ainda é assim no mercado de trabalho em geral. Mas sua trajetória mostra que é possível encontrar esse espaço, romper barreiras todos os dias. Mulheres como ela, abrem caminhos para muitas outras. Abre caminho para uma outra realidade possível.Educação legislativaOutro projeto importante do ILP é o Parlamento Jovem. Por acreditar que a educação é um dos caminhos para o cidadão conhecer a política, Karina está desenvolvendo três faixas etárias para o projeto: o próprio Parlamento Jovem, o Parlamento Mirim, para crianças e adolescentes do ensino fundamental, e o Parlamento Universitário, para estudantes que já estão na graduação. “A política faz parte do nosso dia a dia. É importante que as pessoas saibam o que é política e como ela funciona”, afirma Karina. “A gente só vai conseguir isso com educação, inserir na formação das nossas crianças, adolescentes e jovens universitários”, completa a diretora do ILP.Com tanta experiência, Karina do Carmo acredita que através da política é possível mudar para melhor o meio onde vive. “Tenho inúmeros exemplos onde a política foi fundamental para levar desenvolvimento e qualidade de vida. E acredito que ser político é uma missão”, disse ela, que é casada com o também advogado Leandro Vinicius, atual diretor do Procon de Votuporanga.