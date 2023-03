O casal Aline e Juliano Sá, donos da grife Jorge Bischoff, aumentaram o seu portfólio de investimentos na cidade

publicado em 08/03/2023

O casal Juliano Sá Gomes e sua esposa Aline Sá, diretores da franquia Jorge Bischoff em Votuporanga e da marca HOPE e Hope Resort que será inaugurada em abril (Foto: Divulgação)

No mês de abril Votuporanga receberá a inauguração das lojas Hope e Hope Resort, ambas pertencentes ao portfólio de investimentos do casal Aline e Juliano Sá. A notícia já vem gerando expectativa entre os moradores, que aguardam ansiosamente a chegada das marcas em um mesmo endereço, na rua Pernambuco, 3508, próximo a já consagrada loja Jorge Bischoff, na Boulevard Gallery.

As lojas Hope são reconhecidas pela qualidade e design de suas peças, que vão desde a lingerie básica até modelos mais sofisticados e elaborados, sempre prezando pelo conforto e estilo. Já a Hope Resort é a linha de beachwear da marca, com biquínis, maiôs e saídas de praia que misturam elegância e descontração.

Com a chegada das duas lojas em um mesmo espaço, os clientes terão ainda mais opções para renovar o guarda-roupas, seja com peças mais casuais para o dia a dia ou para arrasar na praia ou piscina. Além disso, a presença das marcas Hope e Hope Resort no município é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento econômico local.

O investimento do casal Aline e Juliano Sá demonstra confiança no potencial de Votuporanga, que vem crescendo e se destacando cada vez mais na região. Com a chegada das lojas Hope e Hope Resort, novos empregos serão gerados e os moradores poderão desfrutar de produtos de alta qualidade sem precisar se deslocar para outras cidades.

A Boulevard Gallery, onde estarão localizadas as lojas, se consolida também como um importante polo de compras da cidade, reunindo marcas renomadas e oferecendo uma experiência diferenciada aos clientes. A chegada das lojas Hope e Hope Resort certamente irá contribuir para o fortalecimento desse polo e para a movimentação da economia local.