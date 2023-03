Para participar a faculdade lançou um Processo Seletivo Simplificado por Chamada Pública para preencher as vagas por ordem de chegada

publicado em 25/03/2023

O IFSP (Instituto Federal de Votuporanga) divulgou um edital com as vagas remanescentes para o ano letivo de 2023. Para participar a faculdade lançou um Processo Seletivo Simplificado por Chamada Pública para preencher as vagas por ordem de chegada, via ordem de inscrição online.

São 11 vagas para Física e sete vagas para Engenharia Elétrica. O único requisito para a oportunidade é ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter participado do Enem 2022. As inscrições terminam dia 31 de março.