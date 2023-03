Mais de 109 mil docentes receberão reajuste na última semana de março

publicado em 20/03/2023

sso representa um aumento de 15% para 109.532 mil professores ativos, além dos inativos (Foto: Divulgação)

Foi publicado neste sábado (18), no Diário Oficial (DO), o decreto que autoriza o pagamento do piso nacional dos professores de São Paulo.Com a medida, o salário incial dos docentes vai passar de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Isso representa um aumento de 15% para 109.532 mil professores ativos, além dos inativos.O pagamento será efetuado na última semana de março, retroativo a janeiro.As categorias que terão direito são Professor II, Professor Educação Básica I e Professor Educação Básica II, titulares de cargo e ocupantes de função-atividade.