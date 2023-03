Alunos da Instituição passam por treinamento para atender gratuitamente, contribuintes que precisam declarar renda simplificada; atendimento será nos dias 15 e 29 de abril, mediante agendamento até 12/04

publicado em 24/03/2023

Franclin Duarte

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional Faveni, lança mais uma edição do projeto “Agora, declare!”. Todos os alunos interessados participam de um treinamento (curso de extensão) sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Após essa capacitação teórica e prática, a população será beneficiada, já que poderá fazer sua declaração de forma 100% gratuita.

Essa é uma ação do curso de Ciências Contábeis, mas envolve também os alunos dos cursos de Administração e Recursos Humanos. De acordo com o coordenador dos cursos de extensão da Faculdade FUTURA, Vinicius Guiraldelli Barbosa, o atendimento será 100% gratuito, para todos que passaram do teto de isenção, porém, apenas para declarações simplificadas.

“Desde o dia 18 de março os alunos passam por um treinamento prático e teórico e nos dias 15 e 29 de abril (sábados), das 8h às 11h30, farão o atendimento à comunidade, analisando os documentos dos contribuintes e os direcionando para o atendimento, onde serão feitas as declarações e transmitidas para a Receita Federal, após a validação das informações, feita por um professor que tenha a titulação de contador”, explicou o professor.

A população será atendida por agendamento, portanto, os interessados devem entrar em contato com a secretaria da Instituição para fazer o agendamento do dia e horário, a partir desta segunda feira (27/03) até 12 de abril.

“É uma iniciativa onde todos ganham. De um lado o aluno que aprende, de forma teórica e prática, ganha experiência no atendimento à população, que também é beneficiada pelo serviço ofertado, e a Instituição, que consolida sua missão, ao fazer com que a extensão seja instrumento de integração com a comunidade”, concluiu.