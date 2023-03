Além de ações de conscientização, instituição de ensino irá contemplar alunos que participarem da ação com horas complementares

publicado em 07/03/2023

Ação é desenvolvida em um momento em que os estoques de bolsas de sangue na cidade e região encontram-se em estado crítico (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional Faveni, em mais uma ação de responsabilidade social, lançou nesta semana a campanha “FUTURA Sangue Bom”, iniciativa que busca incentivar a doação de sangue em Votuporanga. A ação é desenvolvida em um momento em que os estoques de bolsas de sangue na cidade e região encontram-se em estado crítico.

A campanha tem como objetivo envolver toda a comunidade, mas tem como foco especial os alunos e colaboradores da Instituição de Ensino. A ideia é promover a conscientização sobre a importância da doação com o lema: “Divida o amor que corre em suas veias”.

Segundo coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos, Prof. Me. Sileno Marcos Araújo Ortin, também serão oferecidos incentivos acadêmicos para quem participar da campanha.

“Sabemos da necessidade e da alta demanda por bolsas de sangue na Unidade de Coleta de Votuporanga, então iniciamos esse trabalho para incentivar a todos a desenvolverem esse trabalho em prol da comunidade. Acompanhamos pela imprensa a quantidade de acidentes e situações onde ter uma bolsa de sangue em estoque é questão de vida ou morte, por isso, é nosso dever como instituição incentivar a doação”, disse Sileno.

O profissional reforçou, ainda, que haverá um incentivo acadêmico para todos os alunos que colaborarem com a ação. “Muitas empresas e grupos organizam um número de pessoas para doar. Isso é ótimo, mas queremos desenvolver a consciência sobre a necessidade de uma doação recorrente e vamos auxiliar os alunos com horas complementares que são justamente para isso, aprendizado extraclasse e trabalho em comunidade”, concluiu.

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga "Dr. Elcio Sanchez Estevez" está aberta a todos os tipos de parcerias que resultam na ampliação das doações de sangue. Interessados em doar podem entrar em contato com a Unidade pelo WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“A importância da doação regular é para manter um estoque de bolsas de sangue com capacidade suficiente de armazenamento e, por isso, necessita da colaboração da população, independentemente do tipo sanguíneo do doador. Além de acondicionar um estoque com capacidade suficiente para eventuais emergências, a importância da doação também é fundamental para transfusões e cirurgias; uma bolsa coletora pode salvar até quatro vidas”, disse a secretária da Saúde Ivonete Félix do Nascimento.

Interessados devem apresentar documento oficial com foto emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional; estar bem de saúde; ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis), o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após um ano de realização do procedimento.

Dias de doação

As doações são realizadas por meio de agendamento, às terças-feiras no período da tarde, das 15h às 18h; às quintas-feiras, das 8h às 11h; e todo primeiro sábado do mês, exceto quando for feriado ou ponto facultativo, das 8h às 11h.