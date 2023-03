Mesmo com o tempo chuvoso dos últimos meses, obras seguem em ritmo acelerado com investimentos de mais de R$ 14 milhões

publicado em 09/03/2023

As construções de uma creche e de uma escola estadual na cidade avançaram nos últimos dias com investimento de R$ 14 milhões (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As empresas contratadas pela Prefeitura de Votuporanga para a construção de duas novas escolas no município seguem em ritmo acelerado de trabalho. As unidades de ensino estão sendo edificadas no Jardim Carobeiras e no bairro Colinas com um investimento de pouco mais de R$ 14 milhões.

No Jardim Carobeiras, a Construtora Alpha Vitória Ltda, que tem sede registrada em Fernandópolis já iniciou as obras de construção de uma creche na rua Ida Renesto Beretta, nas proximidades do Consultório Municipal, Dr. João Carlos Botelho de Miranda. A nova unidade de ensino terá capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade daquela região, que compreende ainda o Jardim De Bortole, Boa Vista e adjacências.

O investimento no local é de R$ 4,1 milhões. A creche contará com uma área construída de 894,78 m² e terá seis salas de aula com solário, uma salta de múltiplo uso, duas salas de berçário, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e áreas administrativas e de serviços.

Toda a parte de limpeza e fundação da obra já foi executada. A previsão é de que a escola fique pronta até o final do ano.

Colinas

Já no Colinas, a empresa GHM Construtora Eireli, que tem sede registrada na cidade de Meridiano, avançou na construção de uma escola estadual que terá 3,4 mil metros quadrados de área construída divididas em 12 salas de aula e demais espaços físicos para o atendimento de 350 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.