publicado em 08/03/2023

Familiares, amigos se emocionaram com a homenagem a Tesourinha, que agora dá nome ao palco do Parque da Cultura (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de segunda-feira (6) a homenagem a um dos maiores nomes da música votuporanguense: Eugênio da Silva, o “Tesourinha”. O nome do músico, que faleceu aos 88 anos em dezembro 2020, vítima da Covid-19, será eternizado no palco de apresentações do Parque da Cultura.

A homenagem é uma iniciativa dos vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota), Chandelly Protetor (Podemos), Daniel David (MDB), Jezebel Silva (Podemos), Jura (PSB) Meidão (União Brasil) e Valdecir Lio (MDB). Todos os demais vereadores, no entanto, não apenas votaram a favor da propositura, como registraram também sua admiração por ele.

A votação do projeto que estabeleceu a homenagem foi marcada por muita emoção. Ela foi acompanhada de perto por familiares de Tesourinha, dentre eles a viúva dona Aparecida Belizário da Silva, e os filhos Ester e Lucas da Silva. Já os amigos foram representados pelo jornalista João Carlos Ferreira, Diretor do Grupo Cidade de Comunicação, que usou a tribuna para falar sobre o homenageado.