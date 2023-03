Eduardo afirmou que “não acredita em coincidências” ao se referir as falas do presidente Lula (PT) contra Moro um dia antes dos fatos

publicado em 25/03/2023

O deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre a operação que desarticulou o plano de sequestro e assassinato do senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) (Foto: A Cidade)

Ainda em entrevista ao A Cidade, após reunião com lideranças de direita em Votuporanga, o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre a operação que desarticulou o plano de sequestro e assassinato do senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) e sua família, articulado pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele afirmou que “não acredita em coincidências” ao se referir as falas do presidente Lula (PT) contra Moro um dia antes dos fatos.

“Para quem é da área de inteligência falam que não existem coincidências. De fato, o Lula falar em um dia para a Brasil 247, mas que ele só pensava em [‘foder’] o Moro e no dia seguinte ser desencadeada essa operação, talvez possa existir, por parte dos investigadores, um entendimento de que poderia a fala do Lula desencadear uma ação do PCC contra o juiz Sérgio Moro. Isso é uma cogitação, não estou afirmando que isso seja verdade, mas daqui de fora, vendo e não tem acesso as investigações seria perfeitamente plausível”, disse.

Eduardo afirmou ainda que esse é “o modus operandi da esquerda” e que não se surpreenderia se eles tivessem essa atitude violenta. “Se você olhar em 2002, teve o assassinato do prefeito Celso Daniel, a facada no Presidente Jair Bolsonaro, esse plano para assassinar o Sérgio Mouro. A esquerda sempre agiu de forma violenta, o Lula sempre se gaba e diz que agiu para a soltura dos sequestradores de Abílio Diniz, que eram pessoas de esquerda, sequestradores do Chile, do Canadá”, completou.

Sobre o governo Lula, o deputado federal afirmou que o atual presidente está desfazendo o que seu pai teria construído de bom para o país nos últimos quatro anos.