Deputado e filho do ex-presidente Bolsonaro quer formar lideranças na cidade para disputar vagas na Câmara e até de prefeito ou vice

publicado em 25/03/2023

O deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu com lideranças de direita de Votuporanga de olho nas eleições de 2024 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O deputado federal e filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL), participou ontem de uma reunião, a portas fechadas, com lideranças de direita de Votuporanga. O encontro, que foi realizado no Clube dos 40, teve como finalidade, segundo o parlamentar, iniciar as articulações de base de olho nas eleições municipais de 2024.

O deputado estava acompanhado do votuporanguense e suplente de deputado estadual, Danilo Campetti (Republicanos), homem de confiança da família Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na região. Juntos eles fizeram um “tour” pelas principais cidades na missão de fortalecer e mapear as principais lideranças bolsonaristas do Noroeste Paulista.

“Viemos aqui para traçar algumas estratégias políticas para o futuro. Fazer um mapeamento das lideranças locais e traçar um plano para as próximas eleições municipais”, disse.

Questionado pelo A Cidade, Eduardo reconheceu que um dos principais legados de seu pai foi a formação de novas lideranças políticas, tendo como exemplo o próprio governador Tarcísio, o senador Marcos Pontes (PL) e tantos outros ex-ministros de seu governo eleitos pelo Brasil. É justamente nessa linha que o deputado acredita que uma boa articulação de base pode render frutos nas eleições do ano que vem, principalmente em Votuporanga.

“Acredito que as pessoas estão mais cientes do que é a política, da necessidade de se ter essa participação, porque querendo ou não a vida vai passar pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e pelo Congresso Nacional. Aqui em Votuporanga temos o movimento Direita Votuporanga, instalado desde a época dos protestos do impeachment da ex-presidente Dilma. Então isso está mais do que maduro para que a gente venha ocupar um espaço maior, uma bancada maior de vereadores, a Prefeitura, vice-prefeitura, secretarias, enfim. Tentar compor, porque nós não somos os donos da verdade, mas nós vamos tentar buscar o espaço e chegou a hora”, completou.

Eduardo Bolsonaro foi o terceiro deputado mais votado em Votuporanga, com 2.166 votos, atrás apenas do ex-prefeito João Dado (PL), com 7.433 sufrágios, e de sua companheira de partido, Carla Zambelli (PL), que conquistou a simpatia e o voto de 2.345 eleitores da cidade. Seu bom desempenho nas urnas locais ele atribui ao trabalho que constituiu junto à Santa Casa e ao agro.