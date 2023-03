Com vagas limitadas, o curso será realizado das 8h às 17h no Centro de Informações Culturais e Turísticas (Parque da Cultura)

publicado em 21/03/2023

Para a participação do curso, será necessário utilizar trajes como macacão e máscara de apicultor, bota de borracha e luva de látex (Foto: Reprodução)

Quer uma doce oportunidade para investir na área da apicultura? Entre os dias 03 e 06 de abril, a Prefeitura de Votuporanga promoverá, gratuitamente a interessados com idade a partir de 18 anos, o curso "Apicultura – Módulo Produção de Mel", através de aulas teóricas e práticas.

Com vagas limitadas, o curso será realizado das 8h às 17h no Centro de Informações Culturais e Turísticas (Parque da Cultura), totalizando carga de 32 horas. As inscrições podem ser feitas virtualmente por meio do QR Code na imagem.

De acordo com o conteúdo programático, será abordado assuntos como finalidade e objetivos do Senar/SP, aspectos gerais, prevenção de acidentes de trabalho, proteção ambiental, além de temas relacionados à produção de mel como envasamento e armazenamento, beneficiamento, produção de cera de abelhas, entre outros. Para a participação do curso, será necessário utilizar trajes como macacão e máscara de apicultor, bota de borracha e luva de látex, que serão disponibilizados aos inscritos.