Em meio à data que marca a luta por igualdade, um dado ainda preocupa: muitas mulheres ainda sofrem dentro de suas próprias casas

publicado em 08/03/2023

A violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas e está presente em todas as classes sociais, etnias e faixas etárias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O Dia Internacional da Mulher é uma data de reflexão e luta, de combate às discriminações e às desigualdades. É neste cenário, no entanto, que um dado obtido com exclusividade pelo A Cidade junto ao Cram (Centro de Referência e Atendimento à Mulher) ainda preocupa: quatro mulheres são vítimas de violência doméstica por dia em Votuporanga.

Segundo o levantamento, só neste ano 281 casos de violência contra a mulher já foram registrados no órgão especializado. O número assusta justamente pelo fato de ainda estarmos no começo do ano. Em 2022, ao todo, foram registrados 750 casos, sendo, em média, 47,1% violência física e 42,8% psicológica. Os 10,1% restantes se referem às demais violências contra a mulher: moral, patrimonial e sexual.

A violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas e está presente em todas as classes sociais, etnias e faixas etárias, sendo um dos fatores estruturantes da desigualdade de gênero. Prova disso, é que a maior parte das agressões (42%) às mulheres são cometidas pelos próprios parceiros.

Atendimento

Em Votuporanga, o Cram realiza atendimento sigiloso e gratuito a mulheres com idade entre 18 e 59 anos residentes em Votuporanga e seus distritos (Simonsen e Vila Carvalho). Os casos chegam através de encaminhamentos da Delegacia da Mulher; da própria pasta municipal e suas unidades, como os Cras, que possuem quatro unidades no município e do Creas; através da Secretaria Municipal da Saúde e seus órgãos, como as Unidades Básicas de Saúde e o SAE; e outros meios como a Ouvidoria Municipal, Santa Casa, Fórum da Comarca de Votuporanga, Disque Denúncia (180) e demanda espontânea.

O serviço é feito a partir do acolhimento com escuta especializada, explica a coordenadora Kelli Regina Kamikawachi. "O trabalho desenvolvido pela equipe de profissionais do Cram, é no sentido de fortalecer a mulher que passou por algum tipo de violência, possibilitando sua autonomia para sanar e superar o trauma sofrido. Todo atendimento é sigiloso e gratuito e o principal meio para denunciar anonimamente é o Disque 180", disse.