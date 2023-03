O convite foi confirmado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após diálogo com a Frente Parlamentar Brasil-China

publicado em 17/03/2023

O deputado federal Fausto Pinato, que tem base eleitoral na região, vai para a China junto com o presidente Lula no fim do mês (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O deputado federal Fausto Pinato (PP), que é da região (Fernandópolis) e recebeu pouco mais de 2.032 votos em Votuporanga, vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma viagem para a China entre 26 e 30 de março. O convite foi confirmado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após diálogo com a Frente Parlamentar Brasil-China, presidida por Pinato.

Apesar de já ter sido reeleito na esteira do bolsonarismo em 2018, o parlamentar teve algumas desavenças com o ex-presidente Jair Bolsonano (PL) e sua família nos últimos quatro anos. Isso, inclusive, foi apontado por algumas lideranças regionais como uma das principais razões da queda expressiva de sua votação no pleito do ano passado (de 118.684 em 2018 para 72.169 em 2022).

Mesmo assim, Pinato conseguiu ser reeleito para o seu terceiro mandato, e, desde então, tem feito elogios ao atual chefe da nação, inclusive em um evento recente que reuniu prefeitos da região em Votuporanga. Em meio à essa tentativa de aproximação com o PT é que surge o convite para integrar a comitiva de Lula para a China.