O caso aconteceu no dia 15 de março, na rua Policarpo Beloni; sem testemunhas, a vítima, Izaias Antonio, foi encontrada já sem vida no local

publicado em 29/03/2023

Investigações sobre a morte de Izaias Antonio continuam a todo vapor em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), tem avançado com as investigações sobre o assassinato de Izaias Antonio Figueira de Oliveira, de 28 anos, mais conhecido como Gigante. O crime aconteceu na rua Policarpo Beloni, no bairro Parque Guarani, zona Sul da cidade.

O caso aconteceu no dia 15 de março, por volta de 15h. Sem testemunhas no momento do ocorrido, a vítima já foi encontrada sem vida no local, com diversos ferimentos pelo corpo, provavelmente provocado por golpes de facão, por um homem que passou pela rua momentos depois.

“O inquérito foi instaurado e a investigação já está avançada”, disse o delegado responsável pela DIG, Rafael Latorre.