Nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) serão os últimos dias da campanha “Energia com Cidadania”, que pretende contemplar cerca de mil famílias

publicado em 23/03/2023

A empresa pretende beneficiar mil famílias com a entrega de 5 mil lâmpadas para os votuporanguenses (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A companhia de energia, a Neoenergia Elektro, está realizando a ação “Energia com Cidadania” e faz a entrega de lâmpadas para famílias com baixo poder aquisitivo, bem como para instituições públicas da área de concessão da distribuidora. A empresa pretende beneficiar mil famílias com a entrega de 5 mil lâmpadas.

A ação começou na segunda-feira (20), continua durante o dia de hoje e amanhã. A ação é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas. A empresa percorre com uma unidade móvel da concessionária os principais bairros de Votuporanga.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou morar em comunidades de baixo poder aquisitivo, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

Energia Com Cidadania