A iniciativa voluntária do professor Manuel, que leciona na área financeira há mais de 30 anos, tem como objetivo preparar os jovens a lidarem com suas próprias finanças

publicado em 07/03/2023

A iniciativa voluntária do professor Manuel tem como objetivo preparar os jovens a lidarem com suas próprias finanças (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O colunista do jornal A Cidade, professor Mestre Manuel Ruiz Filho, que também é contabilista e administrador de empresas, irá realizar, em parceria com a Diretoria de Ensino de Votuporanga, uma série de palestras sobre Educação Financeira aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio das escolas de Votuporanga e região.

A iniciativa voluntária do professor Manuel, que leciona na área financeira há mais de 30 anos, tem como objetivo preparar os jovens a lidarem com suas próprias finanças, principalmente num momento em que cada vez mais pessoas estão endividadas em razão da crise e, em alguns casos, da falta de planejamento.

A ideia já foi colocada em prática em outras unidades de ensino e entidades assistenciais, chegando agora também a escolas públicas, por meio desta parceria com a Diretoria de Ensino.