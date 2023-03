Casas, ruas e avenidas foram alagadas, carros arrastados, árvores arrancadas e até ruas inteiras tiveram placas de asfalto levadas pela força da água.

publicado em 05/03/2023

A avenida Antônio Augusto Paes (do Lachopão) ficou parecendo um rio (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA forte chuva que atingiu Votuporanga neste domingo (5) provocou um cenário de caos na cidade. Casas, ruas e avenidas foram alagadas, carros arrastados, árvores arrancadas e até ruas inteiras tiveram placas de asfalto levadas pela força da água.O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham desde o início do temporal para tentar dar suporte às famílias afetadas. A estimativa é de que tenha chovido cerca de 130 milímetros em pouco mais de três horas.A grande quantidade de água, inclusive, levou as represas do Assary Clube de Campo e da Avenida Paschoalino Pedrazoli a transbordar. No Parque da Cultura o lago também atingiu níveis nunca vistos e a força da água nos vertedouros assustou a todos que passavam pelo local.Há relatos ainda de algumas casas inundadas, principalmente nas regiões Sul e Norte da cidade. Na zona Leste alguns moradores da zona rural estão "ilhados" após uma grande cratera se formar na Estrada Primo Furlani.Houve ainda a queda de algumas pontes, onde moradores também estão ilhados. Uma delas fica no Parque das Nações.Em nota, a Defesa Civil de Votuporanga orientou a todos que fiquem em locais seguros e acionem o Corpo de Bombeiros em caso de emergência pelo telefone 193.