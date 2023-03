Entidade, que atende mais de 500 pessoas, realiza o evento para arrecadar recursos destinados à manutenção de seu trabalho social

publicado em 15/03/2023

Para adquirir uma pizza e ao mesmo tempo ajudar o Centro Social, basta entrar em contato pelo telefone: 3421-1800 Foto: Reprodução

Franclin Duarte

O Centro Social, entidade votuporanguense que atende mais de 500 pessoas entre crianças, adolescentes jovens e adultos, iniciou as vendas dos “vales” para o 16º Festival da Pizza. O evento, que já é tradicional na cidade, busca angariar fundos para a manutenção das atividades e atendimentos oferecidos no local há mais de 50 anos.

Os “vales” são comercializados pelos voluntários e colaboradores do Centro Social pelo valor de R$ 35. Quem adquirir poderá escolher o sabor da pizza (presunto e queijo ou calabresa), e retirá-la no dia 19 de maio, das 16h às 19h, em sua sede, que fica na rua Tibagi, 3071, no bairro Patrimônio Novo.

É uma forma de ajudar a entidade a manter o seu trabalho e ao mesmo tempo saborear uma pizza, que já é conhecida e tradicional por sua qualidade. Mais informações ou para adquirir a pizza basta entrar em contato pelo telefone: 3421-1800.

Centro Social

Fundado em 28 de novembro de 1969, pelo Frei Cirilo Maria de Piracicaba, o Centro Social é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o objetivo de atender, defender e garantir os direitos da criança, do adolescente, do jovem e suas famílias. Tudo isso acontece por meio de ações socioassistenciais que promovem a integração e qualificação dessas pessoas para a inclusão no mercado de trabalho.

No começo do projeto eram oferecidas atividades como cursos de corte e costura, alfabetização de adultos, arrecadação e distribuição de alimentos, datilografia, orientação a gestantes e alguns outros. Depois foram criados a Casa da Menina, o PLIMEC - Plano de Integração do Menor na Comunidade e a Guarda-Mirim que consolidaram a entidade. Essa atuação possibilitou a transformação da realidade de crianças e adolescentes ao integra-los à sociedade.