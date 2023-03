O jogo acontece na Arena Plínio Marin em Votuporanga amanhã, às 10h, o time de João Vallim entrará a campo com força máxima

publicado em 04/03/2023

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense recebe amanhã a equipe do Audax, em um, praticamente, confronto direto, ambos os times estão com 10 pontos na tabela de classificação e lutam para continuar na divisão. O jogo acontece na Arena Plínio Marin, às 10h, e o time de João Vallim entra em campo com força máxima.

O adversário do CAV nesta rodada, que está na 13ª colocação, vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas no campeonato e tenta buscar em Votuporanga os pontos que precisa para escapar do rebaixamento. Já os donos da casa, que vem de três empates, uma vitória e uma derrota, querem pontuar e sair da 15ª posição.

“Vamos entrar com força máxima contra o Audax domingo. O conjunto está indo bem, mudaremos talvez duas ou três peças, mas é trocar seis por meia dúzia”, disse o técnico Vallim.

Para o técnico João Vallim, a equipe vem evoluindo e busca ver o lado positivo dos jogos. “Do jogo do último domingo para esse último, a equipe jogou muito melhor do que o jogo contra o Suzano aqui. Isso é positivo, é não deixar cair, sabemos da dificuldade que temos. De tirar o time dessa situação, estamos aqui para isso. Se Deus quiser nesses confrontos a gente vai conseguir isso”, completou.

O comandante da equipe ainda analisou a última partida diante do São José. “Senti na pele o que a equipe, comissão, diretoria, sobre as cinco rodadas em tomar o gol no apagar das luzes. Isso é dolorido, senti o que eles passaram antes. Trabalhamos muito em cima disso. Isso é uma coisa inacreditável, o gol que tomamos, da forma em que tomou, não foi falta de atenção nem nada, foi uma bola que caiu no pé do adversário, isso é uma coisa que o futebol não se explica. Isso é uma coisa imprevisível, mas como já disse a evolução da equipe foi muito notado. Pelo o que a equipe apresentou a gente saiu satisfeito com o rendimento da equipe e não com o resultado, o resultado bateu na trave”, relatou ainda.