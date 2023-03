O objetivo, segundo ele, é evitar danos a veículos e melhorar o tráfego nas ruas da cidade

publicado em 28/03/2023

Preocupado com a grande quantidade de buracos pela cidade, Carlim Despachante solicitou um mutirão de tapa-buraco (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Carlim Despachante (PSDB) apresentou uma indicação, na sessão ordinária de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga, onde solicita mutirão de tapa-buraco em todo município. O objetivo, segundo ele, é evitar danos a veículos e melhorar o tráfego nas ruas da cidade.De acordo com o vereador, as chuvas constantes dos últimos dias somadas ao desgaste natural do tempo, levaram ao surgimento de buracos por toda a cidade, o que pode causar danos aos veículos e, principalmente, acidentes com motociclistas e ciclistas.Diante desse cenário, diversos moradores teriam procurado o parlamentar solicitando sua intervenção junto ao Poder Executivo. Em resposta aos pedidos da população, Carlim apresentou solicitação para que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, possa promover o mutirão de tapa-buraco em toda a cidade.“É fundamental que as autoridades tomem medidas imediatas para garantir a segurança e a qualidade das vias públicas. A população espera que essa propositura seja aceita e que o mutirão de tapa-buraco seja realizado o mais breve possível”, disse o vereador.A proposta tem como objetivo garantir a segurança viária, prevenindo danos a veículos e acidentes com motociclistas e ciclistas que trafegam nas vias públicas.