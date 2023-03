O músico faleceu aos 88 anos em dezembro 2020, vítima da Covid-19

publicado em 03/03/2023

“Tesourinha” um dos ícones da música votuporanguense, terá o seu nome eternizado no palco do Parque da Cultura (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), pautou cinco projetos para a sessão ordinária de segunda-feira (6) e dentre eles está uma homenagem a um dos maiores nomes da música votuporanguense: Eugênio da Silva ou, simplesmente “Tesourinha”, como era conhecido. O músico faleceu aos 88 anos em dezembro 2020, vítima da Covid-19, e agora deve ter o seu nome eternizado no palco de apresentações do Parque da Cultura.

A homenagem é uma iniciativa dos vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota), Chandelly Protetor (Podemos), Daniel David (MDB), Jezebel Silva (Podemos), Jura (PSB) Meidão (União Brasil) e Valdecir Lio (MDB). Tocar e viver em Votuporanga eram as duas das grandes paixões de Tesourinha. Ele tocava sax, clarinete e flauta e dizia que só ia parar quando “minhas pernas não puderem me aguentar”.

Sobre Votuporanga, ele comentava: “foi aqui que me casei e tive meus filhos. Até a minha sepultura já está adquirida e é aqui que vou ficar para sempre”. Assim foi. O seu último trabalho foi a gravação de um CD, produzido graças a insistência de amigos.

Na gravação ele selecionou os grandes sucessos musicais em que executou ao longo de sua brilhante carreira artística. Tesourinha tornou-se um ícone da cidade pela sua participação em todos os momentos festivos e marcantes desta terra que ele adotou como a sua cidade.

O músico integrava, há 30 anos, a Banda Zequinha de Abreu e durante sua carreira participou da antiga orquestra Guarani, além de ter se consolidado com sua própria banda:Tesourinha & Seu Conjunto, que depois passou a se chamar Capri Ritmos e Banda Jovem Capri, atração frequente dos antigos bailes de clube na região.

Tesourinha, apelido que ele ganhou por ter iniciado sua carreira como alfaiate, também participou da orquestra sinfônica de Votuporanga como solista e chegou a tocar, junto a sua orquestra, na despedida de Juscelino Kubitschek, em Brasília, quando o ex-presidente passou a faixa para Jânio Quadros, eleito em 1960.

A homenagem por meio de um palco onde são executados diversos eventos culturais do município revela a importância dele para a história cultural de Votuporanga. A proposta ainda será apreciada pelos demais vereadores, mas diante do legado deixado por Tesourinha, já há um consenso sobre a aprovação por unanimidade do projeto.

Mais projetos

Além da homenagem a Tesourinha, os vereadores irão votar também um projeto de Cabo Renato Abdala que trata da obrigatoriedade de divulgação dos nomes de médicos que estão em horário de atendimento público nas unidades de saúde do município. A iniciativa, inclusive, já foi tema de outras discussões no plenário da Casa e busca, segundo o autor, busca garantir que os usuários dos serviços de saúde possam saber quem será o médico que irá atendê-lo, dando assim, maior segurança e pontualidade na prestação desse serviço.

Ainda na sessão de segunda-feira, será votado o projeto de autoria de Chandelly Protetor que trata da multa a pessoas que discriminarem autistas em Votuporanga. A multa, como noticiado ontem pelo A Cidade, pode passar de R$ 1 mil.

Serão votados ainda um projeto de Osmair Ferrari (PSDB), que homenageia Luiz Pistilli com o nome de uma rua e outro de Jura que faz adequações técnicas na lei que trata da publicação dos atos oficiais.