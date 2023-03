Silvinho Ferrari terá o seu nome eternizado em uma rua no Parque Vida Nova Votuporanga III, mais conhecido como bairro Pacaembu

publicado em 18/03/2023

O comerciante ex-craque da antiga A.A Votuporanguense, Silvinho Ferrari, terá o seu nome eternizado em uma rua no Pacaembu (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Além do repasse de recursos para entidades assistenciais, os vereadores devem votar também na segunda-feira (20) um projeto de autoria do vereador Osmair Ferrari (PSDB), que busca homenagear o comerciante ex-craque da antiga A.A Votuporanguense, Silvinho Ferrari. Muito conhecido na cidade, o homenageado morreu em dezembro de 2020, no ápice da pandemia, vítima da Covid-19.

Silvinho Ferrari era comerciante e proprietário da loja Só Colchões, que fica na rua Tietê. Mas seu nome está escrito nas páginas da história do futebol de Votuporanga. Silvio conviveu de perto com os maiores ídolos, que passaram pelo futebol local. Jogou no amador e no profissional, honrou a camisa Alvinegra com o número 10, como ponta esquerda, canhoto e com seu estilo único.

Ele discutia futebol com conhecimento de causa e sabia valorizar os verdadeiros craques. Defendeu a Votuporanguense até sem nenhum salário, mas por amor à cidade e ao clube que teve até o seu pai, o senhor Belmiro, como presidente. A sua história no campo esportivo é de dar orgulho aos torcedores do clube e, por isso, a homenagem já é tida como aprovada.