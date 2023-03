O objetivo é realizar um certame com cinco vagas (mais cadastro de reserva) e oportunidades para cargos de ensino fundamental, ensino médio e superior

publicado em 23/03/2023

A Câmara de Votuporanga vai abrir concurso público para preencher vagas com salários que vão de R$ 1,9 mil a R$ 4,6 mil (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga abriu o processo de licitação para a contratação de uma empresa especializada na realização de concursos públicos. O objetivo é realizar um certame com cinco vagas (mais cadastro de reserva) e oportunidades para cargos de ensino fundamental, ensino médio e superior, com salários que vão de R$ 1,9 mil a R$ 4,6 mil.

De acordo o processo licitatório, as empresas interessadas devem apresentar suas propostas até o próximo dia 31. Após os trâmites burocráticos, a vencedora da licitação terá o prazo de quatro meses para aplicar, concluir e homologar todas as fases do concurso.

Ainda não há uma data prevista para a abertura das inscrições, tampouco para a aplicação das provas. Contudo, os interessados em um cargo público já podem começar a estudar para ter uma vantagem diante dos demais candidatos que, em sua maioria, só se preparam após a divulgação do edital do concurso.

Serão abertas uma vaga mais cadastro de reserva para pessoas que possuem apenas o ensino fundamental, duas para ensino médio e outras duas para ensino superior. Todas elas exigem uma carga de trabalho de 40 horas semanais.