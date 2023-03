A 11ª edição do evento, que conta com open bar e open food, será no dia 13 de maio no Centro de Eventos Ilha do Pescador com muitas novidades

publicado em 25/03/2023

Da redaçãoÉ provável que você já tenha ido ou ouviu falar do Bar da Brahma, afinal são mais de 10 anos de sucesso de uma das festas mais tradicionais de Votuporanga e região. E depois de uma pausa forçada por conta da pandemia, o Bar da Brahma está de volta em sua 11ª edição com muitas novidades ao público. O evento está marcado para o dia 13 de maio, no Centro de Eventos Ilha do Pescador, e conta com a consagrada dobradinha: open bar e open food.Para celebrar a 11ª edição da festa, a organização está preparando uma edição especial, uma festa de todos os ritmos. Por isso, até o momento, quatro atrações já estão confirmadas: Grupo Nossa Teoria, Rodrigo Olih, Markinho Sema e o DJ Cajú Neto. Ou seja, vai ter samba, pagode, sertanejo, axé, flash back e muito mais. A festa começa a partir das 19h e se estende até à 1h da madrugada.Além das atrações no palco, a principal está no bar: aquela cerveja Brahma Pilsen estupidamente gelada e à vontade durante toda a festa. Completam o open bar da festa: caipirinha frozen, refrigerante e água. Já no open food, como de tradição, o melhor da culinária sertaneja. Aquele arroz carreteiro caprichado, com opção de arroz branco, feijão gordo, farofa e salada tropical. Tudo servido à vontade com mesas e bistrôs espalhadas pelo salão.Os convites para a 11ª edição do Bar da Brahma já estão à venda nos pontos de venda: PolySport, Loja 775, Casa do Espeto, Rádio Cidade FM, Polizeli Parafusos, Restaurante Alho e Sal e Elite Grife. Também tem opção de compra online através do ingressolive.com. As opções de pagamento são no dinheiro, PIX ou no cartão em até 2 vezes. Aproveite os últimos convites do 2º lote. Em breve nova virada de lote.Para acompanhar os anúncios e novidades sobre o Bar da Brahma 2023 basta você seguir e ficar atento as redes sociais do evento @bardabrahmavotu.