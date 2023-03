Projeto inicial previa um “aumento” de 7,47%, mas percentual foi alterado após a reivindicação do Sindicado e da Câmara Municipal

publicado em 17/03/2023

O prefeito Jorge Seba se reuniu na tarde de ontem com os vereadores e decidiu aumentar para 10% o reajuste para os servidores (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga já protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei que trata revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais. A proposta inicial era de um reajuste de 7,47%, mas esse percentual foi alterado no final da tarde desta quinta-feira (16) após uma reunião entre os vereadores e o prefeito Jorge Seba (PSDB).

O projeto previa a recomposição pelas das perdas inflacionárias no percentual de 5,47%, acrescido de 2% de ganho real, a partir de 1º de março de 2023, sobre o valor do vencimento base de fevereiro de 2023. O reajuste, conforme a Administração Municipal, causaria um impacto de R$ 10,1 milhões nos cofres municipais, R$ 811 mil para a Saev Ambiental e R$ 727 mil para o Votuprev.

O percentual, no entanto, não agradou a categoria, que pediu uma maior valorização. Uma reunião com uma contraproposta, então, foi realizada no final da tarde de ontem e, sensibilizado, com a reivindicação dos parlamentares, o prefeito autorizou mais 2% de reajuste. Sendo assim, conforme novo projeto que será enviado à Câmara, o Executivo fará o reajuste de 8% já a partir deste mês de março e mais 2% com vigência a partir do dia 1º de dezembro deste ano.

“São conquistas importantes que essa Câmara Municipal conseguiu junto ao prefeito Jorge Seba e que trará benefícios aos servidores públicos municipais”, disse o presidente da Câmara Daniel David (MDB), em nome dos demais parlamentares.

Por sua vez, Jorge Seba disse que a sua vontade era poder conceder um reajuste maior aos servidores, destacando a sua valorização, contudo, em razão do momento econômico que o pais e, consequentemente o município atravessa, neste momento não é possível. “Mas entendendo a valorização dos nossos servidores e atendendo a reivindicação da Câmara Municipal, parceira do nosso município, estamos autorizando essas melhorias ao funcionalismo público municipal”, destacou Seba.

Também foi discutida na reunião, a elaboração de um projeto de lei criando o Prêmio Assiduidade – contemplando os servidores municipais quanto a frequência no trabalho. A proposta deverá ser discutida nos próximos dias, entre o Executivo e Legislativo municipal.

Auxílio alimentação

Além do reajuste salarial, a Prefeitura protocolou também na Câmara o projeto que fixa o valor do Auxilio Alimentação dos servidores. Neste caso o reajuste seria de 5,50%, chegando ao valor de R$ 422, mas após o encontro aumentado também foi acertado em 10%, saltando dos atuais R$400,00 para R$440,00 a partir deste mês.

O prefeito também acatou outra sugestão proposta pelos vereadores que é a antecipação da liberação do cartão alimentação, alterando do dia 30 de cada mês, para o dia 20. Os benefícios vão atender os servidores municipais da Saev Ambiental, Prefeitura (demais órgãos do governo) e Câmara Municipal.