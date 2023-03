Os estudantes do curso de técnico em enfermagem estão com o projeto Criança Feliz para buscar melhorar a vivência e humanização das crianças

publicado em 24/03/2023

Os estudantes pretendem arrecadar R$ 2,5 mil para a compra de um carrinho elétrico para a pediatria da Santa Casa (Foto: Erika Mavignier/Governo do Estado do Ceará)

Fernanda Cipriano

Os estudantes da turma 15 do curso de técnico em enfermagem do Senac Votuporanga realizam o projeto “Criança Feliz” para buscar melhorar a vivência e humanização das crianças atendidas na pediatria da Santa Casa da cidade. Eles pretendem arrecadar R$ 2,5 mil para a compra de um carrinho elétrico.

De acordo com os estudantes, o carrinho elétrico será para a locomoção das crianças para realizar exames ou cirurgias no hospital. A ideia é tornar a ida do leito ao centro cirúrgico mais divertida, leve, diferente e acima de tudo humana.

“É uma forma de tornar o momento ‘traumático’, que é a entrega das crianças pelos pais no centro cirúrgico em algo que fosse divertido e diferente para as crianças”, explicam.

"vakinha". Ainda de acordo com eles, tudo será divulgado de forma transparente por meio do Senac e da Santa Casa de Votuporanga. Quem se interessar e quiser fazer parte dessa ajuda, os estudantes montaram uma forma de arrecadação por meio do site