A ideia levar até às famílias os imunizantes contra a Covid-19, sarampo, Febre Amarela, Poliomielite

publicado em 25/03/2023

A ideia é conversar com as famílias e verificar a situação de todas as crianças, assim como imunizar também os adultos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Agentes da secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga realizam hoje a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram ou que estão com a carteira de vacina em atraso. A ideia levar até às famílias os imunizantes contra a Covid-19, sarampo, Febre Amarela, Poliomielite e todas as demais doses do calendário.

Levantamento da Pasta apontou que é preciso aumentar a cobertura vacinal em todo o município. Diante desse cenário, os agentes irão visitar casa a casa, das 8h às 15h, em uma verdadeira varredura cujo objetivo é conter eventuais surtos.

“Primeiro nós faremos uma busca ativa dentro das salas de vacina, por meio das fichas onde veremos os faltosos e então vamos fazer esse trabalho casa a casa, buscando as crianças que estão com o esquema vacinal incompleto, procurando atualizar todas essas vacinas. Essa é uma necessidade por conta dos baixos índices que nós temos de vacinação e, principalmente, as doenças da infância que acabam surgindo nesse período”, disse a secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix.

A ideia é conversar com as famílias e verificar a situação de todas as crianças, assim como imunizar também os adultos que ainda não estão protegidos.

“Nós também estaremos nesse momento em que estaremos juntos das famílias, iremos orientar as vacinas do adulto também e já vacinando. É muito importante que as pessoas recebam os nossos agentes e técnicos de enfermagem que estarão nas ruas fazendo todo esse trabalho”, completou a secretária.

Quem preferir pode procurar também a unidade de saúde mais próxima de sua casa, pois todas estarão abertas até às 16h em uma espécie de plantão de vacinação em conjunto com a ação do Dia D da Saúde da Mulher (veja mais nesta página).