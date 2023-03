O evento, que aconteceu na quinta-feira (2) pela manhã, no auditório da entidade, marcou o lançamento oficial da campanha

publicado em 03/03/2023

A Liquida Votu foi oficialmente lançada na quinta-feira (2) e inicia na próxima segunda-feira (6) até o dia 18 de março (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Liquida Votu foi oficialmente lançada. Na próxima segunda-feira (6) até o dia 18 de março, os consumidores de Votuporanga poderão conferir ofertas especiais das lojas credenciadas com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga). Além disso, quem comprar no comércio poderá concorrer a R$ 12,5 mil.

O presidente da entidade, Glauco Ventura, destacou que o valor total dos prêmios será dividido em seis ganhadores, um cliente será premiado com o vale de R$ 10 mil e outros cinco com o vale de R$ 500,00. Os ganhadores serão anunciados dia 21 de março, às 10h, na Concha Acústica.

“A nossa campanha queridinha. Por se tratar de uma campanha exclusiva de Votuporanga com o intuito de atrair o consumidor fazer com o que o comerciante consiga vender mais em março. Um mês com nenhuma data comemorativa”, disse o presidente.

Ainda, Glauco relatou que a expectativa é de que o aumento seja, em média, de 10% a mais que na última campanha da Associação. “Como é uma campanha exclusiva da Associação Comercial não temos dados oficiais, mas a gente estima ai um acréscimo de 10% em relação a campanha do ano passado”, completou.

A Liquida Votu vem para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, vem para preencher a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A ideia é que todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes.

A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais. Para participar, basta comprar numa das lojas associadas e participantes da Liquida Votu que estiverem oferecendo descontos e promoções em seus produtos. Os cupons devem ser preenchidos corretamente.

Os empresários que desejarem participar da Liquida Votu devem entrar em contato com a ACV pelo (17) 3426-4044 ou Whatsapp (17) 98132-0022.

Figital

Após a apresentação da Liquida Votu, foi realizada uma minipalestra com o consultor em marketing e negócios do Sebrae-SP, Guilherme Lui sobre o Figital, um novo modelo de compra, que prevê a fusão dos canais de vendas físico e digital.