Iniciativa foi determinada pelo prefeito Jorge Seba e será coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade com diversos pontos de arrecadação

publicado em 23/02/2023

As fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte do Estado fizeram 48 vítimas e deixaram mais de 1,7 mil pessoas desalojadas (Foto: Agência Brasil)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por determinação do prefeito Jorge Seba (PSDB) articulou na quarta-feira (23) ações em prol das vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo. De acordo com o último balanço divulgado ontem pela Defesa Civil do Estado, número de mortos na região chega a 48, são 47 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. As equipes de resgate seguem as buscas por cerca de 40 pessoas que estão desaparecidas.

Até o momento, 26 vítimas foram resgatadas com vida na região. São Sebastião registrou mais de 600 mm de chuva em 24 horas no último final de semana. A previsão da Defesa Civil é que chova 200 mm nas próximas 72 horas na região.

Alagamentos e deslizamentos de morros deixaram estradas e rodovias destruídas ou bloqueadas e moradores e turistas – que foram passar o feriado prolongado de carnaval na praia – ilhados. A Prefeitura de São Sebastião informou que 1.730 pessoas estão desalojadas e 1.686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verdescola.

Em Votuporanga, a campanha S.O.S Litoral Norte será coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba, e terá como foco a arrecadação de água mineral. Podem ser entregues água em garrafas de qualquer tamanho, copos e até mesmo galões.

“Mobilizamos toda a nossa estrutura para que acolha essas doações e faremos chegar aos moradores das cidades afetadas pelas fortes chuvas nos últimos dias. Neste momento, cada doação faz a diferença na vida dos que mais precisam”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Os pontos de arrecadação são as escolas municipais, unidades de saúde, CRAS, CREAS, CRAM, CDI, CCI, Tiro de Guerra 02-088, Secretaria de Direitos Humanos, Parque da Cultura, Câmara Municipal de Vereadores e Prefeitura.

“Sabemos que muitas cidades já estão se mobilizando para arrecadar doações diversas, no entanto, acreditamos que a água é de extrema necessidade nesse momento, por isso, decidimos coordenar essa ação específica”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba.

ase da Polícia Militar Rodoviária Estadual na rodovia Euclides da Cunha . A intenção é arrecadar o maior volume possível até segunda-feira (27) para enviar as águas já no início da próxima semana. Ação semelhante é desenvolvida na B

Vinte e seis corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças.