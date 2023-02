s números fazem parte de um balanço da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, obtido pelo A Cidade

publicado em 10/02/2023

Os proprietários de veículos de Votuporanga já pagaram mais de R$ 23 milhões de IPVA à vista ou parcelado só em janeiro (Foto: A Cidade)

Enquanto os contribuintes se preparam para pagar a segunda parcela do IPVA (Imposto sobre Veículo Automotor) 2023, que vence no sábado (11), os cofres da Prefeitura de Votuporanga e do Governo do Estado já foram abastecidos com mais de R$ 23 milhões do tributo em menos de um mês. Os números fazem parte de um balanço da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, obtido pelo A Cidade.

De acordo com os dados, os proprietários de 29.712 dos 55.507 veículos tributáveis do município já efetuaram o pagamento do imposto à vista ou parcelado, o que resultou em uma arrecadação de R$ 23,8 milhões só no primeiro mês de lançamento. Desse montante, 20% vai para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e o restante é repartido meio a meio entre o Estado e o município.

Ainda com base no levantamento, 16.211 votuporanguenses decidiram já se livrar da cobrança e pagaram à vista o IPVA, o que totalizou pouco mais de R$ 18,8 milhões. Outros 13.501 optaram pelo parcelamento ao quitarem a primeira parcela em janeiro, o que corresponde a R$ 5 milhões arrecadados.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, atualmente há 55.507 veículos tributáveis no município, quase 5 mil a mais do que no ano passado. Justamente por conta desse aumento no número de veículos, a Pasta lançou R$65,1 milhões de IPVA para os contribuintes de Votuporanga, pouco mais de R$ 15 milhões a mais do que foi arrecadado no ano passado com o tributo.

No Estado

Em todo o Estado a Secretaria da Fazenda e Planejamento arrecadou R$ 9,7 bilhões no ciclo de janeiro do IPVA 2023. Foram R$ 7,8 bilhões de proprietários que quitaram o imposto à vista, com desconto de 3%, e R$ 1,9 bilhão de proprietários que pagaram a primeira parcela do imposto.