publicado em 02/02/2023

Candidatos convocados terão que procurar a Prefeitura no dia 7 de fevereiro, às 8h30 para aceitar a vaga sob pena de eliminação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, iniciou ontem as convocações dos primeiros aprovados nos concursos públicos realizados no ano passado. A maioria dos certames foi homologada na semana passada, restando em andamento apenas o processo para contratação de agentes de saúde e agentes de combate de endemias.

Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial de ontem. Pelo documento foram chamados os primeiros colocados do concurso 04/2022 para os cargos de Agente Operacional VII – Direção Veicular (motorista), Agente Operacional VII – Operação de Máquinas Leves e Agente Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas I, além do primeiro colocado no certame 03/2022, para o cargo de psicólogo (confira o nome dos convocados ainda nesta página).

Além disso, foram chamadas também pessoas aprovadas em concursos realizados por outras administrações. Como é o caso de dois veterinários da prova de 2020, um Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação, do concurso de 2019, além de dois dentistas e um engenheiro elétrico do certame de 2017.

Todos os convocados devem comparecer na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Folha de Pagamento, situada a rua Pará nº 3227 – Patrimônio Novo para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida no dia 07/02/2023 às 8h30 e ainda a realização de exame médico admissional. Quem não comparecer será considerado como desistente e a vaga deve ser preenchida por outra pessoa.

Agentes de saúde

Na mesma edição do Diário Oficial também foi publicada a convocação dos aprovados no concurso público 05/2022 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas) e Agente de Combate às Endemias para a o Curso Introdutório de Formação Inicial.

O curso, que tem duração de 40 horas (8 horas por dia), será ministrado do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, das 7h às 11h e das 13 às 17h30, o Instituto Federal. O candidato deverá ter aproveitamento - frequência mínima de 100% de presença, de caráter eliminatório nas aulas ministradas.