Equipamentos começaram a trabalhar na remoção de areia do reservatório que é uma das principais fontes de abastecimento de água da cidade

publicado em 10/02/2023

As tão esperadas obras de desassoreamento da Represa Municipal ganharam um reforço de peso na quinta-feira (9): duas novas dragas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As tão esperadas obras de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, uma das principais fontes de abastecimento de água de Votuporanga, ganharam um reforço de peso ontem. Duas dragas cedidas pelo DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) de Rio Preto foram integradas a operação que visa remover areia e sedimentos do reservatório.

O início dos trabalhos foi acompanhado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), pelo superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Salvador Castrequini Neto.

A partir de agora, além da escavadeira da Prefeitura de Votuporanga, a obra de desassoreamento conta com uma escavadeira dragline e um conjunto de embarcadas, ambos do Programa “Rios Vivos”, do Governo de São Paulo, que tem como gestor e executor o DAEE de Rio Preto.

Votuporanga faz parte do programa estadual de revitalização e sustentabilidade hídrica, graças ao intermédio do presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari (PSDB). O programa “Rios Vivos” prevê o desassoreamento de córregos que contribuem no abastecimento da Represa Municipal, encaminhando máquinas e operários, sem custo para a Prefeitura de Votuporanga e para a Saev Ambiental.

“Faço questão de acompanhar de perto essa obra tão importante para a nossa cidade que é aguardada há tantos anos e que, finalmente, conseguimos tirar do papel. Com o desassoreamento da Represa Municipal é possível aumentar a capacidade de armazenamento de água”, afirmou o prefeito de Votuporanga.

Desde a inauguração em 1970, a Represa Municipal sofre, ao longo dos anos, com o acúmulo de areia devido às ações humanas e fenômenos naturais. Assim, o processo de desassoreamento gera benefícios imediatos, tais como o aumento do espaço de armazenamento da água e a desobstrução de nascentes que estavam assoreadas.

Há mais de cinco décadas, o volume original de armazenamento da represa de captação era de 906.781,20 m³ de água. Em 2021, de acordo com dados do estudo batimétrico, realizado pela Saev Ambiental, este volume de armazenamento caiu para 332.540,70 m³ de água.

“O objetivo principal da Saev Ambiental nesta obra de desassoreamento é de que a Represa Municipal volte, após a conclusão do desassoreamento, a operar com uma capacidade de armazenamento de pelo menos 700.000,00 m³ de água”, afirmou o superintendente da autarquia.

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, explicou ainda que o conjunto de embarcadas é responsável pelos serviços de remoção de sedimentos, só que desta vez o trabalho está focado exclusivamente no eixo da represa de captação, o que representa a limpeza da área central.

Segundo ele, no ano passado, foram retirados 1.500 caminhões de sedimentos da Represa Municipal, o que equivale de 15 a 18 mil m³ de sedimentos. De janeiro deste ano até agora, aproximadamente sete mil m³ de sedimentos já foram retirados também do local.