publicado em 24/02/2023

Cansados dos prejuízos que tomam em uma estrada rural, moradores colocaram uma faixa “implorando” por ajuda (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Um grupo de moradores da zona rural de Votuporanga utilizou uma faixa para “implorar” por asfalto em uma estrada que liga o bairro Cidade Jardim ao município de Álvares Florence. Um abaixo assinado também já está sendo produzido pelas cerca de 100 famílias daquela região por intermédio do vereador Serginho da Farmácia (PSDB).

Na faixa, que ganhou visibilidade nesta semana por meio das redes sociais, os moradores deixam um recado ao prefeito Jorge Seba (PSDB). “Sr. prefeito Jorge Seba nos ajude, por favor! Mais de 100 famílias imploram por asfalto aqui”, diz a reivindicação, que foi estampada em um tecido e pendurada em duas árvores.

Segundo Danilo Bolotari Gimenez, um dos representantes do grupo, quando chove, como nos últimos dias, a estrada fica quase intransitável, por conta da lama e das poças de água que se formam na via, e quando está na seca, as chamadas “costelas de vaca” estragam os carros.

“Todos os dias cerca de 300 carros passam por ali e ninguém aguenta mais essa situação. Na seca as costelas de vaca acabam com os carros, é pneu, suspensão, bicos, quebra tudo e quando chove ficam aquelas poças de água no meio da estrada e barro para todo lado. Então decidimos montar esse grupo e fazer o abaixo assinado para pedir uma atenção maior para as pessoas que moram ali”, disse.

A estrada, que começa logo após o término da rua Prof. Benhur Aparecido de Paiva, no Cidade Jardim, possui cerca de 11km de extensão, dos quais pouco mais de 1km pertencem a Votuporanga e o restante já é jurisdição do município de Álvares Florence. Justamente por conta disso, os moradores procuraram vereadores da cidade vizinha, como Silvinho, o Landinho e o Fabiano e em Votuporanga o vereador Serginho da Farmácia, que já deu andamento na reivindicação.

“Convidei os moradores para uma reunião e na próxima sessão da Câmara nós vamos apresentar essa reivindicação junto com o abaixo assinado que eles estão produzindo que já tem quase 400 assinaturas. Vou encaminhar um pedido ao nosso deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatati, para que ele busque verbas para resolvermos o problema dessas famílias”, disse Serginho.

O prefeito Jorge Seba também já se manifestou sobre o caso. Por meio de suas redes sociais ele disse que já tomou conhecimento da situação e está em diálogo com os moradores com intermédio do vereador Serginho da Farmácia.

“Essa é uma região de divisa entre os municípios de Votuporanga e Álvares Florence e pouco mais de 1 Km dessa estrada pertence a Votuporanga e não podemos realizar melhorias na área de outro município. Estamos buscando uma solução para esse problema e, em breve, estaremos apresentando para os moradores os projetos de urbanização para essa região”, afirmou Seba.