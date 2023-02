De Santa Fé do Sul até Rio Preto a programação é cheia de novidades e atrações para embalar os foliões nos maiores hits e marchinhas da festa

publicado em 18/02/2023

De Santa Fé do Sul até Rio Preto a programação é cheia de novidades e atrações para embalar os foliões (Foto: Divulgação/OBA)

Fernanda Cipriano

A região toda de Votuporanga está empolgada e se movimentando para garantir a folia de seus moradores durante a maior festa popular do Brasil, o Carnaval. De Santa Fé do Sul até Rio Preto a programação é cheia de novidades e atrações para embalar os foliões nos maiores hits e marchinhas da festa.

Em Cardoso, a comemoração começou ontem com shows de Markinho Sema e Dj Tiaguinho. Já hoje a folia vai ser comandada pelo grupo Bonde do Barão e Dj Tiaguinho. Amanhã, os moradores poderão curtir uma matinê comandada pelo cantor Maikon Lincon, na parte da noite o Open Farra e Dj Romeu Ron.

Já na segunda-feira, dia 20, o palco principal será comandado pelo grupo Nossa Teoria, enquanto DJ ZimDexx se prepara para animar a última noite da festa. Para encerrar o Cardoso Folia 2023 com chave de ouro, Bonde do Barão e DJ Tiaguinho vão agitar mais um dia de matinê.

Uma megaestrutura foi preparada para a festa que contará ainda com uma decoração especial e segurança reforçada. O Cardoso Folia 2023 será “Open Cooler”, ou seja, todos podem levar suas bebidas, desde que não sejam acondicionadas em garrafas de vidro.

Em Santa Fé do Sul, também tem carnaval popular até domingo. Os shows vão acontecer na Praça Salles Filho. Vai ter a dupla Pedro Paulo & Alex, Bonde do Tigrão, Jefferson Moraes e Open Farra, além de uma matinê para as crianças, às 17h de domingo.

Já em São José do Rio Preto, acontecerá o Oba Festival, com quatro noites de folia, de hoje até terça-feira, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, com previsão de participação de 150 mil pessoas.

O Oba traz atrações como Zé Neto & Cristiano, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Alok, Pedro Sampaio e Gustavo Mioto. Outra atração é um dos mais conhecidos e potentes trios elétricos do Brasil, o Alucinante. Pesando mais de 50 toneladas, com 25 metros de comprimento, 120 mil watts de potência de som, capacidade para até 150 pessoas e telas de LED espalhadas por todos os lados, o Alucinante promete ser um espetáculo à parte.