publicado em 24/02/2023

O objetivo é atender os motoristas que precisam regularizar o documento até o dia 28 de fevereiro (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O Detran.SP promoverá amanhã o segundo mutirão do mês de fevereiro para quem precisa regularizar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Estão disponíveis 10,9 mil vagas em todas as unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo. O objetivo é atender os motoristas que precisam regularizar o documento até o dia 28 de fevereiro.

Neste ano, três mutirões já foram realizados nos postos, sendo dois em janeiro e um no último sábado, 18 de fevereiro. Nas ações, 28,5 mil atendimentos foram contabilizados.

É importante lembrar que, a partir de agora, os condutores que possuem vencimento da CNH previsto a partir de 1º de janeiro de 2023 em diante precisam seguir o cronograma habitual - ou seja, providenciar a renovação do documento no intervalo entre 30 dias de antecedência à data e, no máximo, 30 dias após o vencimento.

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em junho de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido, conforme Resolução 894/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), também precisam atualizar a CNH até o final de fevereiro.

O agendamento para o atendimento presencial está disponível, e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos oficiais do programa, de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, disponível também no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Quem não puder comparecer ao mutirão do próximo sábado também conseguirá renovar o documento de forma simples e prática, pelo portal Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), app Poupatempo digital ou ainda pelo WhatsApp do Detran.SP (11 2178-9494). Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário - como nos casos de suspensão ou cassação do documento.

Em caso de fiscalização de trânsito, a punição para quem não renovar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Renovação digital: veja o passo a passo

Para renovar a CNH, basta acessar os canais digitais (www.detran.sp.gov.br, www.poupatempo.sp.gov.br, app do Poupatempo ou Whatsapp do Detran.SP (11-2178-9494). Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica indicada pelo sistema.

O condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B deve selecionar a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Departamento de Trânsito. Nos casos de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Para as renovações das categorias C, D ou E o primeiro passo é marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Com a aprovação nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão da CNH (R$ 124,06) e aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do documento físico e fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.