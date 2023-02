Empresa responsável chegou a ser notificada pela Prefeitura de Votuporanga para melhorar o serviço, mas problema persiste

publicado em 08/02/2023

Lâmpadas apagadas espalhadas por toda a cidade têm irritado; em alguns lugares, como na imagem, só se vê um borrão (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A fatura vem todo mês e é cara: 8% do valor da conta de energia de cada votuporanguense, o que dá aproximadamente R$ 523 mil por mês. O serviço, porém, não está à altura do valor cobrado, segundo moradores e vereadores, que já se cansaram de reclamar da iluminação pública de Votuporanga, diante de tantas lâmpadas queimadas e da demora para a solução do problema.

O assunto é recorrente e faz parte de praticamente todas as sessões da Câmara Municipal, mas as reclamações são apenas de lá. Na Cidade FM, por exemplo, os ouvintes se manifestam quase que diariamente sobre a questão.

“Iluminação pública? Pelo menos aqui no Parque das Nações está um descaso total. Aqui na Mata dos Macacos tem mais lâmpadas apagadas do que acesas”, disse Jair Sperandio, morador do Parque das Nações em mensagem enviada à emissora. “A empresa que presta os serviços também tem que fiscalizar se tem que lâmpadas para ser trocada eles que tem que ver, mas sobra para nós avisarmos e quando avisa ainda demoram”, completou Edna Monteiro, do Pozzobon. “Uma falta de respeito o que essa empresa está fazendo com a população que paga caro pelo serviço”, concluiu Valdemy Dourado do Nascimento.

Pelos canais oficiais da Prefeitura as reclamações também são constantes, tanto que a Secretaria Municipal de Obras, responsável pela gestão da iluminação pública, notificou a empresa CSC – Construtora Siqueira Cardoso EIRELI, atual prestadora do serviço, para que sejam realizados os serviços de manutenção preventiva e corretiva de Iluminação Pública em diversos pontos da cidade.

A notificação, segundo a Pasta, foi necessária devido ao crescente número de reclamações de munícipes e vereadores junto à Secretaria, reclamações estas que relatam pontos que ficam por vários dias sem iluminação.

Segundo dados da Ouvidoria, só em 2022, foram registradas mais de 100 reclamações relacionadas ao serviço de iluminação pública. Segundo previsto em contrato, a empresa responsável deve consertar os defeitos no prazo de 24 horas a contar da ocorrência ou solicitação.

Além da reclamação a respeito do número de lâmpadas queimadas e também da demora para substituição, os moradores também cobram uma melhor divulgação do 0800 para o registro das solicitações, a volta da ronda noturna em busca dos pontos escuros e também que o serviço seja oferecido 24 horas por dia, pois é no período noturno que a população identifica as lâmpadas apagadas.