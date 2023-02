Empresa genuinamente votuporanguense já conta com mais de 6 mil painéis instalados pela cidade e região, uma referência para o setor

publicado em 23/02/2023

Trabalhando com projetos residenciais, comerciais e rurais, a BKN Energy cresceu gerando soluções inteligentes e econômicas em energia renovável (Foto: Divulgação)

A BKN Energy, empresa nascida em Votuporanga em fevereiro de 2015 em meio à uma das piores crises energéticas do Brasil, comemorou 8 anos de atividade no último dia 19. Referência no setor, o grupo especializado no desenvolvimento e implementação de projetos para a geração de energia solar fotovoltaica celebra a data com a marca de mais de 6 mil painéis instalados por toda a cidade e região.Trabalhando com projetos residenciais, comerciais e rurais, a BKN Energy cresceu gerando soluções inteligentes e econômicas em energia renovável. Isso é possível graças a uma equipe técnica especializada que conta com um engenheiro-eletricista responsável pela empresa. Assim cada projeto é único, elaborado para oferecer a melhor solução em energia renovável para o cliente.Além disso, a empresa votuporanguense trabalha com a melhor tecnologia do mercado. Em 2018 os representantes do grupo, inclusive, estiveram na China onde participaram de uma das maiores feiras de energia solar do mundo para acompanhar o que há de mais moderno para o setor no mundo.