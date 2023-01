O alerta aponta chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h)

publicado em 18/01/2023

Em algumas áreas, acumulados devem ficar em 100 milímetros no dia; temperaturas seguirão elevadas (Foto: Reprodução)

Da redação

A semana começou com a possibilidade de novos temporais sobre diversas áreas do Brasil, inclusive Votuporanga e região. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alertas de chuvas intensas e até tempestades, que podem ultrapassar os 100 milímetros no dia.

O alerta aponta chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há risco ainda de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

"A presença da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) é a responsável pela chuva forte com temporais, com potencial para tempestades severas, altos volumes e chuva frequente", explica a Climatempo.

O calor e a alta umidade em vários níveis atmosféricos também aumentam a chuva e o risco é de temporais, conforme o instituto.

Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo. Em caso de emergências acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.